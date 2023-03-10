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拜登提议投入71亿美元提升与太平洋岛国关系

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President Joe Biden posing with Pacific Island leaders at the White House, Thursday, Sept. 29, 2022. From left, Micronesia President David Panuelo, the then Fiji Prime Minister Josaia Voreqe Bainimarama, Biden, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, Papua New Guinea Prime Minister James Marape, and Marshall Islands President David Kabua.
President Joe Biden posing with Pacific Island leaders at the White House, Thursday, Sept. 29, 2022. From left, Micronesia President David Panuelo, the then Fiji Prime Minister Josaia Voreqe Bainimarama, Biden, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, Papua New Guinea Prime Minister James Marape, and Marshall Islands President David Kabua. AP - Susan Walsh
作者： 法广
4 分钟

国际 – 中国对太平洋岛国的积极拉拢使得美国感到警惕，促使拜登政府提议斥资71亿美元，持续巩固三个与美国签署《自由联系条约》（Compact of Free Association）的太平洋岛国关系。

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根据拜登3月9日公布的联邦政府预算案，拜登政府计划在未来的20年内，提供密克罗尼西亚33亿美元、马绍尔群岛23亿美元、帛琉8.9亿美元，剩下的6.34亿美元，则将分配给美国邮政服务，以继续运营这三个国家的邮件。

白宫表示：“中国是美国唯一的竞争对手，既有重塑国际秩序的意图，也有越来越多的经济、外交、军事和技术力量来实现这一目标。”这笔款项是美方在竞争中“超越中国”，并加强与印太地区联盟和伙伴关系战略的一部分。

在共和党领导的众议院，一些共和党立法者正在推动大幅削减对外援助，因为他们希望削减联邦开支。不过国会议员在对抗中国的问题上表现出罕见的两党团结，因此，拜登政府对太平洋岛国提供援助案有望顺利过关。

美国和三个太平洋岛国签署的《自由联系条约》可以追朔到上世纪60年代。美国依据条约为这三个岛国提供邮政服务，并负责天气预报、空中交通管制和应急管理服务；作为回报的是美国可以获取岛国的军事、情报、电信和太空探索设施的基地使用权。然而美国上世纪在该区域进行核试验，造成环境污染和健康问题；岛民也不时抱怨，该条约没有充分解决他们的需求。

美国与马绍尔群岛和密克罗尼西亚的条约将在今年6月到期，与帛琉的条约则在明年到期，不过今年初已经依序与三个岛国签署谅解备忘录。过去几年，中国试图利用美国和岛国的分歧，并趁着条约的延期谈判，谋取自身在太平洋地区的利益。中国的企图和努力都让特朗普政府与拜登政府感到警惕。

 

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