拜登提议投入71亿美元提升与太平洋岛国关系

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国际 – 中国对太平洋岛国的积极拉拢使得美国感到警惕，促使拜登政府提议斥资71亿美元，持续巩固三个与美国签署《自由联系条约》（Compact of Free Association）的太平洋岛国关系。

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根据拜登3月9日公布的联邦政府预算案，拜登政府计划在未来的20年内，提供密克罗尼西亚33亿美元、马绍尔群岛23亿美元、帛琉8.9亿美元，剩下的6.34亿美元，则将分配给美国邮政服务，以继续运营这三个国家的邮件。

白宫表示：“中国是美国唯一的竞争对手，既有重塑国际秩序的意图，也有越来越多的经济、外交、军事和技术力量来实现这一目标。”这笔款项是美方在竞争中“超越中国”，并加强与印太地区联盟和伙伴关系战略的一部分。

在共和党领导的众议院，一些共和党立法者正在推动大幅削减对外援助，因为他们希望削减联邦开支。不过国会议员在对抗中国的问题上表现出罕见的两党团结，因此，拜登政府对太平洋岛国提供援助案有望顺利过关。

美国和三个太平洋岛国签署的《自由联系条约》可以追朔到上世纪60年代。美国依据条约为这三个岛国提供邮政服务，并负责天气预报、空中交通管制和应急管理服务；作为回报的是美国可以获取岛国的军事、情报、电信和太空探索设施的基地使用权。然而美国上世纪在该区域进行核试验，造成环境污染和健康问题；岛民也不时抱怨，该条约没有充分解决他们的需求。

美国与马绍尔群岛和密克罗尼西亚的条约将在今年6月到期，与帛琉的条约则在明年到期，不过今年初已经依序与三个岛国签署谅解备忘录。过去几年，中国试图利用美国和岛国的分歧，并趁着条约的延期谈判，谋取自身在太平洋地区的利益。中国的企图和努力都让特朗普政府与拜登政府感到警惕。

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