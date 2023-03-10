普京 几乎最先道贺习近平再任中国国家主席

俄罗斯/中国/乌克兰战争

俄罗斯总统普京今天向他在中国连任的习近平表示真诚的祝贺，并赞扬中国在乌克兰战争的背景下加强了他们之间的合作。普京在祝贺中称习近平是他的"亲爱的朋友 "。

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据法新社今天引述俄罗斯总统普京的贺信说，"俄罗斯非常赞赏你个人对加强我们国家之间全面伙伴关系和战略合作关系的贡献。我确信，通过共同行动，我们将确保俄中在许多领域的合作取得丰硕成果。"普京在克里姆林宫发布的一份信息中还说，"我们将继续协调我们在区域和国际议程上最重要问题上的共同合作。"

据普京称赞说，“你在中国进一步发展社会和经济以及在国际舞台上保护国家利益的政策得到了支持。”

自去年对乌克兰发动侵略战争以来，在与美国关系高度紧张的时候，俄罗斯一直在努力加强与中国的关系。北京既没有谴责也没有明确支持俄罗斯在乌克兰的侵略战争，同时向莫斯科提供外交支持并呼吁解决冲突。

2月24日，在俄罗斯开始进攻乌克兰一年后，北京发布了一份12点文件，呼吁莫斯科和基辅举行和平谈判。但是，如果中国试图将自己强加为这场冲突的调解人，那么在支持乌克兰的西方眼中，中国作为俄罗斯盟友的地位使中国失去了调解资格。

据法新社说，最近，美国指责中国考虑向俄罗斯提供武器，但中国坚决否认此一指控。然而，中国经常呼吁欧洲考虑俄罗斯对北约的恐惧。中国也像俄罗斯一样，把自己视为反对西方霸权的堡垒。

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