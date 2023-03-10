菲律宾与中国在南海对峙增多

中国/菲律宾/南海

马科斯领导下的菲律宾加大了挑战中国的言辞，并寻求与前殖民强国澳大利亚和国防盟友美国建立更密切的关系，包括计划举行联合海上巡逻。菲律宾与中国在南海多个海域出现对峙。

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据“菲律宾Rappler”报称，3 月 9 日星期四，当菲律宾海岸警卫队的飞机飞越南海有争议的南沙群岛时，无线电中传来一条信息，告诉它应该立即离开“中国领土”。而来自中国海岸警卫队船只的此类警告几乎已成为世界上最有争议的群岛之一周围的日常仪式，中国是声称拥有这些战略岛屿（或至少其中一些岛屿）的五个国家之一。

菲律宾也对中国船只发出相似的警告。菲律宾领航员用无线电呼称：“呼叫中国海警船。你正在菲律宾领海内过境。”菲律宾领航员用无线电呼叫说，“请表明你自己的身份并说明你的意图以防止误判。”

菲律宾海岸警卫队表示，在该岛附近看到了 42 艘据信由中国海上民兵人员驾驶的船只，同时观察到一艘中国海军舰艇和海岸警卫队船只在周围水域“缓慢游弋”

据菲律宾海岸警卫队司令阿特米奥·阿布海军上将说：“我们可以在那里待得更久、更远，我们现在可以覆盖更大的区域（在西菲律宾海）”

中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，多年来一直在南沙群岛等争议地区永久部署数百艘海岸警卫队和渔船，在那里挖沙建岛，并为这些岛屿配备导弹和跑道。

该报称，马来西亚、越南、文莱和台湾也对南沙群岛拥有主权。菲律宾占据了那里的九个地物，并指责中国侵略和“蜂拥而至”的民兵渔船，包括自 1970 年代以来被马尼拉占领的中业岛附近。

周四，一名路透社记者搭乘菲律宾航班，观察到其中一些中国船只散布在拥有 400 人的中业岛周围海域。菲律宾上周指责中国包括一艘海军舰艇在内的这些船只在那里“缓慢游航”。

中国表示，中国对称为南沙群岛及其附近海域拥有主权。据中国外交部发言人毛宁今天在例行记者会上说，“因此，中国船舶在中国管辖海域开展正常活动是合理合法的。”

小费迪南德·马科斯总统的政府一再抱怨中国的行动，包括中国使用激光，马科斯领导下的菲律宾加强了挑战中国的言辞。

据该报道，菲律宾长期以来一直在一艘生锈的前美国海军舰艇上维持一小支军队，该舰艇搁浅在那里的礁石上以维护马尼拉的领土主张。当该飞机飞越位于菲律宾 200 海里专属经济区内的浅滩上空时，中国海警再次向飞机发起挑战。但该飞机飞行员回答说，“这是菲律宾海岸警卫队。”飞行员还回答说，“我们正在我们国家的领空内进行例行海上巡逻，并监控保证我们渔民的安全。”

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