西藏自由抗暴日64周年纪念在印度达兰萨拉举行

西藏流亡政府"噶厦"3月10日在印度达兰萨拉举行西藏自由抗暴日第六十四周年纪念活动。在台湾的西藏人同步进行"烛光祈愿晚会"。

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藏人行政中央司政边巴次仁致词指出：1959年拉萨大规模藏人抗议中共武力镇压已64周年，该抗议活动持续3年后，中共1989年在拉萨又采取警戒措施已34年。120多万藏人死于非命，6,000多座寺院被毁，生态遭遇浩劫。

自由亚洲报道说：流亡藏人官方纪念三一零活动10日在印度达兰萨拉举行。欧盟、墨西哥组成议会代表团，另有立陶宛等国会支持西藏小组代表，及美国民主基金会主席戴蒙·威尔森等参与。与会者高唱西藏流亡政府的国歌、三一零纪念歌和真心祈愿文。场外则有藏人聚集高喊：“中国中国中国、出去出去出去”、“西藏要自由”、“达赖喇嘛长久住世”。

藏人行政中央司政、也是流亡政府总理边巴次仁致词强调，中国政府无端指责达赖喇嘛为分裂分子并阻挠尊者的利生事业，藏人将义无反顾地对中共反对到底；如果中国政府不正视尊者与西藏人民之间的历史纽带和西藏真实现况，中国政府将可能失去解开中藏问题枷锁的钥匙。

藏人行政中央司政边巴次仁指出，习近平以巩固中华民族共同体意识为由，推行藏传佛教中国化、禁说藏语。中共对藏人如同苏联斯大林时期对少数民族“强制流放”、“强迫移民”。以“异地就业”为名，西藏送出逾四十万青年到汉地进行改造，并以兴建大坝等建设为由，强制迁移超过十万的牧民、居民，集中管理。另引进大量汉族官员和工作人员至西藏工作。

边巴次仁指出，西藏作家、知识分子、语言倡导者、人权和环保活动家，以及提倡反对屠杀动物的人士被强迫失踪，或未经司法程序被判刑。有藏人因送食物到养老院被警察殴打致死。另有藏人举行焚烟祭祀等宗教活动，被警察暴打致死。保留达赖喇嘛法相遭逮捕的藏人，有增无减。

边巴次仁表示，自2009年至今已有157位藏人抗暴自焚，呼吁各国政府、团体、独立人士要求中共释放第十一世班禅喇嘛等所有西藏政治犯。

西藏议会议长索南丹佩喇嘛致词指出，对通过和谈解决西藏问题始终抱持着坚定的立场和信心，呼吁中国的领导人把握机会，尽快恢复藏中间的和谈。

索南丹佩指出，三一零是“西藏爱国英雄纪念”。中国和西藏在历史上都是以“邻国”著称。藏中边界发生过多起战争，双方也曾达成和解与息战条约，至今在拉萨大昭寺前仍屹立着以藏中两种文字写着“汉乐汉土，蕃乐蕃土”条约刻文的石碑。但中共宣称西藏是中国一部分，刻意曲解西藏的历史和文物。

索南丹佩指出，中国政府试图插手和干预西藏宗教领域的转世寻访制度，试图将其法律化，完全基于政治的需求。联合国四人特别调查小组报告，已有包括4至5岁在内将近一百万西藏儿童被送入寄宿学校，隔绝在西藏文化语言环境之外，中共试图将他们洗脑为热爱中国共产党的一代，他们面对心理、卫生条件恶劣、暴力、性侵以及歧视等诸多令人震惊的问题。呼吁联合国迫使中国停止寄宿学校政策。

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