二胆守兵游泳至中国厦门 台湾尚慎未定性叛逃

台湾/金门/二胆/士兵叛或逃？

金门二胆岛防区9日报告，所属烈屿守备大队二胆守备队早点名时，发现陈姓上兵失联，并紧急进行全岛大搜寻，但仍遍寻不著，今（10）日有消息人士透露，已经寻获该名士兵，疑是穿着救生衣试图游到中国，但因体力不支被中国海警救起。台湾谨慎应对此事件，详细原因有待军方进一步说明，官方与媒体罕有定性叛逃。

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据新头壳今天报道称，据了解，这名失联上兵现年26岁，到部队已有2至3年，在军中的职务为伙房兵，平日与别人相处自然，失联前一日也没有特殊情况、一切正常，只带走手机和钱包，没带走任何枪弹。该报称疑因感情和债务因素穿着救生衣游到中国。

由于事涉敏感，台湾陆军司令部指出，将协请海巡署透过两岸协同执法管道查证；海巡署则称还在查证中，上兵何时可以送回也仍不确定，对岸也要经过对岸长官核定才能透露；而法务部也称并未接获对岸通报。

对于陈兵是“投共”或是“逃亡”？台湾国防部长邱国正立法院院会结束后，受访时表示“有一分证据讲一分话”，一切依法处理，清查枪枝有无短少、调查军中管教、感情债务上是否有问题，甚至救生衣怎么来的都还要调查，不作太武断的评论。

据上报报道称，稍早国民党蓝委陈玉珍指出，已和中国相关系统确认，现在这位二胆岛找不到陈姓士兵，人在厦门，平安。下一步，若需要两岸沟通协助的地方，大家一起再来努力，看怎让陈姓上兵回到我们这边来。对于陈姓上兵是否投共？陈玉珍说，怎么会是投共？大陆也不要陈姓上兵，投什么共？应是逃兵，“大陆哪里需要他？”

不过，据《中国时报》消息指出，有军官透露，陈姓上兵疑似在外欠下大笔债务，向多间银行、地下钱庄借钱后无力还款，让地下钱庄不愿意再借，且疑似遭到地下钱庄恐吓逼债，才起心动念游往大陆疑要躲避讨债。

由于，陈姓士兵穿救生衣游泳在厦门找到了，他身上穿的救生衣从何而来? 也引发引外界质疑，金防部指称，清点了枪械弹药及其他装备，但却没有交代救生衣有无短缺，陈姓士兵会穿救生衣游到对岸，过程启人疑窦。

上报引述《ETtoday新闻云》消息指，陈父提到，他只有这个儿子，当儿子失联消息传出，他比谁都着急，也联络不上儿子，也不知儿子去向，他很感谢不少蛙人在海边、海面搜寻儿子踪迹，也对军方抱歉。

消息称，陈姓士兵的父亲9日下午3点多抵达二胆岛，媒体询问“士兵近期是否情绪不佳”、“最近有没有联络”等问题，家属均不发一语。

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