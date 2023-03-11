中国人大任命李强为下一任国务院总理

政治

亚洲 – 中国人大3月11日任命中国最高领导人习近平的心腹李强为中国的下一任总理，名义上负责目前正面临多年来最糟糕前景的这个世界第二大经济体。

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李强由习近平提名，并在周六上午举行的被称为橡皮图章的全国人民代表大会会议上被任命中国国务院总理。一天前，69岁的习近平获得了打破常规的第三个五年的国家主席任期，这让他可能终身执政。

63岁的李强在全国人民代表大会上获得了2,936代表的几乎所有选票。大厅里的电子屏幕显示了2936票赞成，只有三名代表投票反对，八名代表弃权。

李强最为人所知的是去年春天，作为中国金融中心上海的市委书记，面对新冠病毒疫情在上海的爆发，冷酷地实施“清零”封城措施，以此来证明他对习近平的忠诚，尽管被迫限制在家中大约二个月的当地居民抱怨他们无法获得食物、医疗和基本服务。

李强在处理上海新冠病毒疫情上的做法备受诟病，但他并没有因为民众的抱怨而失宠，在去年10月中共二十大上被习近平钦定为中共第二号人物，为他3月10日在人大会议上当选国务院总理铺平了道路。

虽然李强深得习近平的信任，但是，与几乎所有前任总理不同，李强没有在中央政府层面工作的经验。

李强祖籍浙江省瑞安人，最早的职业生涯是一个机电排灌站的职工，他的仕途发迹于大学毕业后的团干部工作，此后在当地政府的职位上稳步上升，并于2012年晋升为富裕的浙江省市委书记。

李强是习近平进入中央工作之前的旧部，在2004至2007年曾经担任时任浙江省委书记习近平的省委秘书长。2017年，李强被任命为上海市委书记。

现在，他以国务院总理的身份负责中国的日常运作以及宏观经济政策。

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