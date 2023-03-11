中国人大会议今还任命军委副主席

中国/两会

中国国家主席习近平今天上午提名中共政治局常委李强为国务院总理人选，并获出席的人大代表同意，以2936票通过成为中国国务院新任总理。稍后张又侠、何卫东获选为中央军委副主席。此前昨天，人大会议选举韩正为国家副主席。今年两会仍有国务院副总理任命获聚焦。

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中国第14届全国人大一次会议在北京11日举行全体第4次会议，人事议案包含决定国务院总理、中央军事委员会副主席与委员，并选举国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长，以及第14届全国人大常委会委员。

一如外界预期，习近平提名李强为国务院总理，并交由全体会议表决。根据大会报告，今天的全体会议，应出席代表2977人，出席2947人，缺席30人，出席人数符合法定人数。现场表决结果显示，李强以2936票赞成、3票反对、8票弃权，获选为新任总理。

新任总理出炉后，张又侠、何卫东获选为中央军委副主席。

李尚福、刘振立、苗华、张升民等4人获大会投票同意，出任中央军委委员。

经会议选举，国家监察委员会主任为刘金国、最高人民法院院长为张军、最高人民检察院检察长为应勇。

第14届全国人大常委会委员共159名。

稍早昨天，中国人大会议还选举韩正为国家副主席。

中共排名第三的政治局常委赵乐际当选十四届中国全国人大常委会委员长，接替栗战书。

据报，李鸿忠、王东明、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华、铁凝、彭清华、张庆伟、洛桑江村、雪克来提·札克尔分别当选为人大副委员长。而江西省委书记刘奇当选全国人大常委会秘书长。

中国国务院副总理人选今天提名交付人大会议酝酿，12日表决任命。

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