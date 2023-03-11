中国政府今换届 李强接替李克强任总理 美国一作家称不会是壁画与摆设

中国/两会/政府换届/李强

2022年10月23日，中共政治局新一届常委到达人民大会堂，从前到后，总书记习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希到达北京的人民大会堂。在习近平于2022年10月23日授予自己第三个五年任期后，世界面临着与中国在贸易、安全和人权方面更加紧张的前景。

中国两会人大会议在结束今年会期前，开启政府换届程序，任命曾任上海市委书记的李强担任新一届政府总理。此前几乎全部分析与预测均看好李强担任总理，接替两届任期届满的李克强。

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中国全国人民代表大会第四次全体会议在北京举行。曾任上海市委书记的李在全国人民代表大会上被确认为总理，今后由他负责管理世界第二大经济体中国。据路透社今天报道称，李强取代了即将退休的李克强，人们普遍认为，随着习近平加强对经济管理的控制，李克强曾被边缘化了。

据对领导层观察人士说，李强与习近平的亲近既是一种优势，也是一种弱点：虽然他得到了习近平的信任，但他对这位长期的呵护提拔人心存感激。咨询公司 Trivium China 的联合创始人 Trey McArver 表示，李书福可能比他的前任强大得多。McArver 说，鉴于李强缺乏中央政府经验和上海疫情封锁议题，习近平可能花费了大量政治资本来推动让他担任这个角色。

“习近平显然认为李强是一个非常能干的人，把他放在这个位置上，是因为习近平信任他，对他期望很高。”

路透社说，63 岁的李强没有回答发给中国国务院新闻办公室的媒体提问。

据路透社说，作为一名职业官僚，李强在去年10 月被披露为中国二号人物的人选，当时习近平公布了一个由忠诚者组成的领导阵容。

当时，李强已经因监督去年早些时候对上海 2500 万人进行的疫情封锁而闻名，该封锁关闭了上海的经济并给居民留下了心理创伤与怨恨。这让李强成为愤怒的目标，但并没有影响他的晋升。

据路透社本月报道，李强还在去年年底推动中国意外突然结束清零政策方面发挥了重要作用。

路透社说据一些观察人士告诫不要过分重视李在上海等商业中心的经历，因为习近平稳步收紧了共产党的控制，并使经济朝着更加国家主义的方向发展。

即使按照不透明的中国政治标准，关于李强的背景或个人生活的公开信息也很少。

17 岁的李强出生于现温州的瑞安县，1976 年到家乡的一个灌溉站工作，这是一份令人向往的工作，后来历史显示那是毛泽东发动的文化大革命的最后一年。

李强于 1978 年进入浙江农业大学，那一年中国重新开放校园，名额竞争非常激烈。先后在北京中央党校和香港理工大学获得硕士学位。

正是在一些中国最大的私营公司的所在地浙江，习近平在 2004 年至 2007 年间担任省委书记，李强是习近平的幕僚长。

美国作家罗伯特·劳伦斯·库恩曾在 2005 年和 2006 年与李强和习近平会面，他说两人相处融洽。库恩告诉路透社：“与最高领导人身边的大多数其他工作人员不同，李强不是壁画与摆设。”库恩说：“在习近平面前，李强感到很自在和自信，愿意主动与我接触，这告诉我他并不担心他的老板可能会认为他想抢他的风头。”

然而，也有对领导层观察人士表示，李强能做的事情是有限度的。

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