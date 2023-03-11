中国斡旋成功伊朗与沙特复交 有称打了拜登耳光

中国/伊朗/沙特/复交

伊朗和沙特阿拉伯之间恢复外交关系的意外协议虽然让美国很感兴趣，包括增加控制德黑兰核计划的可能途径以及促进也门停火；但事件还包含一个肯定会让华盛顿官员深感不安的因素，即中国在美国长期施加影响的地区扮演着和平调解人的角色。专家认为，这将被解读为对拜登政府的一记耳光。路透社说，中国的斡旋参与已经引起华盛顿对北京动机的怀疑。

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伊朗与沙特这两个中东竞争对手之前在北京进行了四天未公开的会谈，之后宣布了要复交协议。白宫发言人约翰柯比周五表示，虽然华盛顿没有直接参与，但沙特阿拉伯让美国官员了解与伊朗的会谈。

美国和中国之间的关系在从贸易到间谍活动等问题上变得非常有争议，而且这两个大国越来越多地争夺在远离本国边界的世界各地区的影响力。

柯比似乎对中国参与周五的事态发展轻描淡写，称白宫认为是伊朗因内部和外部压力，包括沙特有效威慑伊朗或伊朗代理人的袭击，最终将德黑兰带到了谈判桌上。

但美国和联合国前高级官员杰弗里费尔特曼表示，中国的作用，而不是上述两国六年后重新开放大使馆，才是该协议最重要的方面。

布鲁金斯学会研究员费尔特曼说：“这将被解读为，而且可能是准确的，是对拜登政府的一记耳光，此是中国正在崛起的证据。”

伊朗与沙特复交协议，是在美国试图恢复旨在阻止德黑兰生产核弹的 2015 年协议两年失败后，伊朗加快了核计划之际达成。

由于伊朗当局对抗议活动进行暴力镇压，以及美国因指控侵犯人权而对德黑兰实施严厉制裁，使得美国的努力变得更加复杂。

中东研究所的布赖恩·卡图利斯表示，对于美国和以色列而言，该协议为重启停滞不前的伊朗核问题谈判提供了“新的可能途径”。沙特有潜在影响谈可能判。该专家称，“沙特阿拉伯对伊朗的核计划深表关切。”他说。“如果伊朗和沙特阿拉伯之间的这个新开放要有意义和有影响力，就必须解决对伊朗核计划的担忧，否则开放只是表面现象。”

周五的协议还为也门实现更持久的和平带来希望，2014 年爆发的冲突被广泛视为沙特阿拉伯和伊朗之间的代理人战争。

去年 4 月在联合国斡旋下达成的停战协议在很大程度上得以维持，但该停战协议将于 10 月到期，双方并未就延长停战协议达成一致。

据前美国驻也门大使杰拉尔德·费雷斯坦 (Gerald Fierestein) 表示，利雅得“不会在没有得到一些东西的情况下同意这一点，无论是在也门的东西还是其他东西都很难看到。”

美国前总统奥巴马时的美国东亚事务最高外交官丹尼尔拉塞尔表示，中国参与促成这笔交易可能对华盛顿产生“重大影响”。拉塞尔说，中国在一个它不是当事方的争端中独自采取行动帮助促成一项外交协议是不寻常的。他的提问是，“这是否是未来事物的形态？” 他说。“这会不会是习近平访问莫斯科时中国在俄罗斯和乌克兰之间进行调解的先兆？”

据国际危机组织高级伊朗分析师内桑·拉法蒂 (Naysan Rafati) 表示，就伊朗而言，尚不清楚结果是否会对美国有利。他认为，“缺点是，在华盛顿和西方伙伴对伊朗施加越来越大压力的时候......德黑兰将相信它可以打破孤立，并且鉴于中国的作用，它会利用大国的新掩护。”

路透社说，中国的参与已经引起华盛顿对北京动机的怀疑。美国众议院外交事务委员会主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔反对中国将自己描绘成和平掮客的说法，称中国“不是负责任的利益相关者，作为公平公正的调解人不值得信任”。

但柯比说，美国正在密切关注北京在中东和其他地方的行为。柯比称，“至于中国在中东、非洲或拉丁美洲的影响力，美国并没有视而不见，”他说，“我们当然会继续关注中国，因为他们试图为了一己私利在世界其他地方获得影响力和立足点。”

尽管如此，华盛顿战略与国际研究中心的乔恩·奥尔特曼表示，北京的参与加剧了人们对中国实力和影响力不断增强的看法，这也有助于美国在全球影响力不断缩小的说法。他认为，“中国发出的不那么微妙的信息是，虽然美国是海湾地区占优势的军事力量，但中国是一个强大的、可以说正在崛起的外交存在。”

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