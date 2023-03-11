尽管有顾虑 德国铁路继续使用华为产品

德国政府计划将中国技术排除在关键基础设施之外，但德国铁路（DB）继续使用中国华为的产品。这引起了政界人士的批评。

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据路透社消息，尽管国际和德国国内对中国网络技术产品的安全疑虑不断增加，但德国铁路将在其数字化基础设施中继续使用中国电信设备商华为的产品。国有企业德国铁路公司去年12月签下一笔订单，委托德国电信（Deutsche Telekom）旗下子公司为其打造企业内部IT网络，而其中也会用到华为的部件。尽管法律上没有问题，但还是引来了批评。

德国联邦议院情报机关监督委员会主席、绿党籍议员诺茨（Konstantin von Notz）说："如果报道属实，德铁再次选用华为的技术，这就是个严肃的问题"。这表明，"显然并非所有人都已经意识到，认真对待安全部门的敦促警告有多重要"。

德铁发言人表示，对所涉及的网络设施，并没有规定必须进行申报审批，因为这一无线网络是企业内部使用，而非公共基础设施。德国联邦信息技术安全局（BSI）则强调，到目前为止，德铁的IT系统并未被列为敏感基础设施。

由于与中国政府关系密切，华为被多个国家列入有安全风险的企业"黑名单"。安全机构担心，华为的产品、部件有可能被用来将信息数据传输至中国，或进行网络破坏。不过尚无证据证明上述怀疑属实。

华为和中国政府均否认有关怀疑。德国政府正在对5G无线网络中使用的华为以及中兴（ZTE）的部件进行更为严格的安全风险审核。如果审核结论认为存在风险，无线网络运营商可能被迫更换已经安装使用的中国企业的部件。有一些西方国家已经禁止使用中国企业的技术产品。

一名德国议员向路透社指出，相比之下，德国的措施较为宽松，源于德国与中国密切的经济关系。绿党议员诺茨表示，德国政府必须"尽快修正长年以来对此问题的熟视无睹和安全政策的严重疏漏"。

执政党之一社民党外交政策发言人尼尔斯·施密特（Nils Schmid）认为，有必要扩展IT安全法的范围，使之覆盖诸如医院、能源供应、铁路等其他重要的领域。"联合政府中各党派对此有着广泛的共识，认为我们有必要这样做，目前正在拟定具体建议。"

德铁内部网络建设的订单金额为6400万欧元，由德国电信子公司Business Solutions获得。后者将使用华为生产的路由器和分流器。其操作系统须定期进行更新。

安全专家认为，软件更新过程中存在的一个风险是被植入有害程序。技术分析师佩斯卡托（Paolo Pescartore）说，"数字基础设施会成为争夺霸权的一个重要战场。鉴于东西方之间持续的紧张势态，德铁最好还是寻找一个替代方案。”

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