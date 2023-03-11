法新社聚焦李强 称是习近平的心腹人

中国/李强

周六，在北京人民大会堂举行的中国两会人大会议另一次会议投票中，唯一的中国政府总理候选人李强获得了2936张赞成票，3张反对票和8张弃权票而当选。法新社说，由于人大会议实际上服从于执政的共产党（CCP），此一投票的结果并无悬念。

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被认为是习近平最亲密的心腹之一的李强周六被任命为中国的新总理，这是在中国国家主席第三次连任后的第一天的决定。周五，69岁的习近平在人大会议全票通过后赢得了中国国家主席的另一个五年任期，他的崛起使他成为中国几代人中最强大的领导人。

周六，在北京人民大会堂举行的另一次人大投票中，唯一的总理候选人李强获得了2936张赞成票，3张反对票和8张弃权票。当代表们在投票箱中正式投票时，记者们被要求离开会堂。

法新社说，63岁的李强是上海前共产党书记，他的形象在春季对所在城市的混乱遏制中受到了一些损害，他今天接替了自2013年以来一直在任的李克强。在被任命后，李强对宪法进行了宣誓。李强举起右拳，左手放在文件上，发誓要 "努力建设一个伟大的现代社会主义国家"。

中国总理是国务院的首脑。他的职位传统上与国家的日常管理和宏观经济政策的实施有关。10月被提拔为共产党二号人物的李强，与几乎所有前总理不同，没有中央政府层面的经验。

然而，他在地方政府有丰富的经验，并在浙江（东部）和江苏（东部）这两个富裕的沿海省份担任过重要领导职务。2004年至2007年期间，李强在浙江担任党政领导时是习近平的办公室主任。此后他的快速晋升反映了中国领导人习近平对他的高度信任。

周六在北京人民大会堂，习近平和李强似乎对投票有共同的信任，微笑寒暄。

李强上任之时，中国正面临着经济急剧放缓，近三年来僵化的清零政策削弱了中国经济。即将离任的李克强是一名经济学家，他或者看到自己的经济改革计划因习近平日益增长的权力而受到阻碍。

法新社引述香港中文大学的政治学家林伟立称：“李强不太可能有权力进一步发展。” 他说，习近平"坚持需要国家和党对经济进行更严格的控制"，这与20世纪70年代末以来的做法不同。

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