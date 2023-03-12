两会今推副总理4人 称排名第一丁薛祥习近平亲信

中国/两会/国务院副总理

中国14届全国人大一次会议全体第4次会议今天在北京举行。按日程选出中国国务院副总理共4人，分别由丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中获投票任命。

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据中国官方媒体消息，今天中国14届人大5次会议应出席代表2977人，出席2946人，缺席31人，出席人数符合法定人数。议程包括决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行（央行）行长、审计长、秘书长的人选。

由稍早获习近平提名并由人大会议表决任命的新总理李强提名，丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中等4人为国务院副总理；会议表决决定。

消息称，李尚福、王小洪、吴政隆、谌贻琴、秦刚等5人也受李强提名并经会议同意，获任国务委员。

据中央社消息称，先前曾有传言中国央行行长易纲将会卸任，然而今天的会议上仍被李强提名，并得到全体会议支持，得票数为2944票赞成、1票反对、1票弃权。

此外，几个较受外界关注的部长人选，包含外交部长秦刚、国防部长李尚福、国家发展和改革委员会主任郑栅洁、商务部长王文涛、公安部长王小洪、国安部长陈一新、财政部长刘昆，均获会议同意。

该报道称，习近平的长期幕僚、中共政治局常委丁薛祥一如预期成为排名第一的副总理，未来仕途看好。

而新任国务委员兼国防部长李尚福曾是美国制裁对象。2018年，美国因中国从俄罗斯进口武器，对当时任职中央军委装备发展部部长、主管武器工作的李尚福实施制裁。李尚福具太空背景，长年在西昌卫星发射中心工作，曾任西昌衞星发射中心司令员，绕月探测工程发射场系统总指挥，嫦娥二号发射场区指挥部指挥长等职。

中央社称，李尚福也是史上首名被美国制裁的共军上将。后续要如何与美方互动值得关注。

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