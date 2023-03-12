中国与澳大利亚关系显缓 有问奥库斯核潜艇还有必要吗？

澳大利亚/奥库斯/美国/英国

美国总统拜登，英国首相苏纳克以及澳大利亚总理阿尔巴尼斯3月13日将聚集在美国加利福尼亚美国海军基地，就澳大利亚购买核潜艇事宜进行讨论。这是上述3国不久前所缔结的奥库斯军事盟约框架内峰会。奥库斯与核潜艇的目的，根据三国所指，是为了防备中国的军事扩张与威胁。不过，澳大利亚近来与中国双边关系有所缓解，有疑问指上述战略是否仍然有必要。

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据华盛顿邮报今天报道称，中国和澳大利亚开始关系缓解，AUKUS会用鱼雷针对中国吗？

澳大利亚的龙虾，海产已准备好发货。堆积在澳大利亚港口的煤炭终于也可以清关转运了。在中国对澳大利亚实施严重的贸易打击三年后，两国开始缓解。他们的领导人在去年11 月进行了五年来的首次会面。高级官员已恢复定期对话。预计澳大利亚贸易部长 Don Farrell 将很快前往北京。

澳大利亚酒商在电视台乐观地说，“几乎在我们遇到贸易障碍或争端的每个方面，似乎都在取得进展。”

但是，即使澳中两国的企业主都开始梦想回到 10 年前蓬勃发展的贸易，这种和解也面临着海上障碍。周一，美国总统拜登预计将在圣地亚哥会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克，就根据三边 AUKUS 安全协定向澳大利亚提供核动力潜艇的计划细节作进一步敲定。奥库斯是在三个国家之间进行了一年半的绝密讨论之后发布的。

澳大利亚将购买多达五艘美国最先进的弗吉尼亚级攻击潜艇，专家称每艘造价约 30 亿美元，预计最早将于 2032 年交付。最终型号将由英国设计，但将包含广泛的美国技术。

华盛顿邮报说，中国不会高兴的。悉尼智库洛伊研究所执行董事迈克尔富利洛夫说：“AUKUS即将到来，无论 发生什么，北京都会不受欢迎。” 他认为，“这将对澳中和解的程度施加一些限制。”

拜登毫不掩饰他将中国视为美国最大的竞争对手。从计算机芯片到太平洋外交，美国政府延续了特朗普时代的鹰派立场，并试图反击北京日益增长的全球影响力。更重要的是，拜登表示，如果中国入侵台湾，美国将进行干预，从而避免了美国长期以来对台湾采取的战略模糊政策。

但澳大利亚的情况不同，阿尔巴尼斯在外交政策上走钢丝：推进 AUKUS 协议，加深他的国家在未来几十年对美军的依赖，同时试图解冻他去年所继承的冷淡的澳中关系。一边是澳大利亚最伟大的盟友；另一方面，澳大利亚最大的贸易伙伴。

据该报道，从 1990 年代后期开始的二十年里，中国的崛起在澳大利亚受到欢迎，几乎没有受到质疑。

然而，由于中国间谍和政治干预的指控，2017 年的澳中关系旅程变得更加坎坷。澳大利亚通过外国干涉法，成为第一个禁止中国电信巨头华为的国家。

2020 年初，保守派总理斯科特·莫里森 (Scott Morrison) 呼吁对冠状病毒大流行的起源进行调查，这激起了北京方面的愤怒。中国对澳大利亚大麦征收高额关税，很快澳大利亚的煤炭、牛肉、葡萄酒和龙虾也面临严格限制。那年晚些时候，北京发布了一份清单，其中包含 14 项“不满”，希望澳大利亚在恢复正常关系之前解决这些问题。

Fullilove 说，当莫里森与拜登和当时的英国首相鲍里斯·约翰逊一起在 2021 年 9 月宣布 AUKUS 时，这反映出澳大利亚两党对亚洲尤其是中国的长期未来越来越担忧。作为回应，澳大利亚希望增强其能力并加倍加强与美国的联盟。他说。“然而对于北京来说，这是两个非常不受欢迎的信号。”

澳大利亚国立大学国家安全学院院长罗里·梅德卡夫表示，成为第七个获得核动力潜艇的国家对于像澳大利亚这样的“中等强国”来说是一个历史性的决定。他认为，这表明“澳大利亚生活在比十年前危险得多的战略环境中”。他并将这一发展比作瑞典和芬兰加入北约以应对俄罗斯入侵乌克兰。

阿尔巴尼斯的中左翼工党于五月份被选举出来，承诺推进澳洲，同时也避免了莫里森的煽动性反中国语言。Albanese 和他的外交部长黄英贤 Penny Wong 在很大程度上取得了成功。

专家称，“中国现在对澳大利亚变得更加友好确实让澳大利亚的处境更加尴尬。尤其在 AUKUS 中很尴尬。”

但澳大利亚国立大学国家安全学院院长梅德卡夫说，“无论明天周一宣布什么，中国都不应该感到震惊。时间表是在 18 个月前宣布 AUKUS 时制定的。至于这一声明是否会破坏与中国的双边关系，这应该由中国做出选择。”

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