华日：李强在习近平面前说得上话

中国/习近平/李强

自从成为中共第二号人物以来，李强采取了一系列亲商举措，使得人们寄望于这位身为习近平亲信的新总理能对中国最高领导人有所影响，对一些政策起到缓和作用。华尔街日报认为，李强是在习近平面前说得上话的中国新总理。并称，在中国，除了习近平，没人比李强对这个世界第二大经济体的未来有更大的潜在影响力。

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据该报道，周六，中国全国人大橡皮图章式的投票后，李强被确认为新一任总理。很多人以为李强不过是中国最高领导人习近平的忠实支持者，而这位新任总理正在展现他的另一面。据知情人士称，自从去年秋天成为中共领导层二号人物以来，李强在推动中国取消新冠清零政策以及将政府工作重新聚焦于经济增长上发挥了主导作用。这些举措在企业家、投资者和政治分析人士中引发了谨慎乐观情绪，人们认为他可能可以对他的上司习近平施加影响，对一些政策起到缓和作用。

问题是，这种影响能延伸到何种程度，以及能持续多久。

李强此前曾在中国的金融中心上海市担任市委书记。他被认为是习近平的忠实拥护者，在命令下会积极执行中央政策，但他也是一个亲商务实的人，有意愿试探党的政策边界。

过去的国务院总理对中国经济有着巨大的影响力。朱镕基在1998年至2003年担任总理期间精简了国有部门，培育了一个更加开放的市场，并引领中国加入了世界贸易组织。

但李强担任总理之际，这一职位已不同以往，习近平治下的总理权力和威望都下降了。随着习近平不断把权力集中到自己手中，刚刚离任的总理李克强影响力被削弱。

该报道称，与历任中国总理不同，李强在去年秋季进入中共政治局常委之前，没有担任过国家级职务。由于他相对缺乏经验，而且自2000年代初以来便与习近平关系密切，许多政治观察人士都猜测他大概会在习近平手下扮演惟命是从的角色。

但据知情人士称，在过去几个月里，李强在制定党的一些最重要的决策方面发挥了领导作用，他凭借习近平的信任，撤回了一些可能对中国经济造成更持久损害的政策。

党的高层官员通常要等到他们在政府的职位确认后才能履行新的职责，但李强介入得更早，他从去年年底推动中国取消新冠清零起就在对一些政策产生影响。

据一些知情人士说，李强于10月被任命为党的二号人物后不久，就接替李克强，担任了中央应对疫情工作领导小组组长。

在更广泛的经济政策方面，李强得到了国家发改委负责人何立峰的帮助，何立峰于去年10月加入了由24名成员组成的中央政治局。他们共同领导了一项计划的起草工作，以便从重监管转向鼓励经济增长。

华尔街日报引述知情人士透露，中国官员正为李强出席于3月底举行的博鳌论坛做准备，这是一个由中国政府支持的政治和商业会议。届时，李强可以通过会见来自新加坡、马来西亚和尼泊尔等国的外国领导人提升自己的国际形象。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%9D%8E%E5%BC%BA-%E5%9C%A8%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%89%8D%E8%AF%B4%E5%BE%97%E4%B8%8A%E8%AF%9D%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%96%B0%E6%80%BB%E7%90%86-518f5f38

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