法新社看中国国务院新任命：一色习近平的亲信

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中国政府换届年的两会人大会议，至此推选出新政府，包括各部委新官员人选均出笼。法新社认为，习近平将信得过的人安排在政府最高层岗位。

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在经济放缓的情况下，中国央行行长周日出人意料地被重新任命。易纲再次被任命为中国人民银行行长的消息在中国两会人大的一次会议上得到确认，而已经达到退休年龄的易纲原被认为会卸任。

中国还留任了其他高级经济官员，包括王文涛和刘昆，他们将分别继续担任商务部部长和财政部部长，以及国家卫生委员会主任马晓伟，他一直负责监督中国"清零"政策的执行。

政府正在努力振兴中国的经济，去年中国经济仅增长了3%，是几十年来表现最弱的经济数据之一。

而2018年因购买俄罗斯武器而被美国政府制裁的李尚福将军已被任命为国防部长。最近几周，在一个中国气球进入美国领空，以及指责北京可能向莫斯科提供用于打击乌克兰的武器之后，美国和中国之间的紧张关系有所升级。据中国新华社周一晚间发表的一篇报道，中国国家主席习近平还罕见地直接批评，指责美国将西方国家拖入 "对中国的遏制、包围和压制政策"。

印度班加罗尔Takshashila研究所的Manoj Kewalramani说，李尚福的任命是 "对美国制裁的蓄意反应"。他向法新社指出，这一决定 "表明北京愿意采取边缘化战略"，并 "将为本已有限的美中关系再添障碍"。

法新社说，习近平的关键盟友已安排进新政府。习近平的最高助手之一丁薛祥和中国国家主席的长期同事何立峰被新任总理李强提名并获任命为副总理。丁俊晖和何立峰几乎获得了2900多名代表的全部选票。前天津市市长张国清和前陕西省委书记刘国中也被选为副总理。

为了巩固对权力的控制，习近平任命了忠于他的人进入政府最高层，他的坚定盟友李强于周六被确认为总理，这是在习近平被一致推选为历史性的第三个总统任期后的翌日。

据野村分析师在本周写道："丁薛祥和贺国强都是习近平的亲密政治盟友，贺国强和习近平已经认识了几十年。据分析人士称，"这种密切的关系可以帮助新政府实施习近平的政策，并确保各部委之间的协调。"

法新社说，习近平决定在共产党的最高层聚集忠诚于他的人，重新引发了人们对习近平将把意识形态置于经济增长之上的担忧。中国为2023年设定了 "5%左右 "的增长目标，这是几十年来最低的目标之一，因为中国在面对严格的清零限制和一触即发的房地产危机时，基本上没有实现国家经济增长目标。

中国人大会议本周还批准了一项全面的部委重组，旨在提高制造业的自给率。

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