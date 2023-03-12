中国2023初已购法国大麦猛增

RFI原材/法中关系

在一个相对缺乏活力的大麦市场，中国成为了过去两月里的一个话题。由于和澳大利亚关系不和睦，北京更青睐向法国购买大麦。2023年头两个月，中国对法国大麦的采购呈迅猛增长之势。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本星期三发布上网的内容。面对中国需求的猛增，法国农业部属下FranceAgriMer的主管单位迅速调整对大麦库存统计的周期。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月08日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的报道。中国在今年元月突然加大了对法国大麦的购买力度，增幅是2022年12月的五倍。到2023年2月保持强劲增长。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La brouille Chine-Australie profite aux orges françaises]。换做中文可被译作：[中国与澳大利亚不和让法国大麦受益]。下面是简介以供分享。

--中国连续两月大幅增购法国大麦-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道首先幽默地说，大麦市场曾如一条平静的长河，几乎让人忘记了中国人的胃口。但在2023年元月，中国采购了22万1千吨法国大麦，是去年12月的五倍。到了今年2月份，中国更上一层楼。Refinitiv的数据显示，法国出口了39万吨供牲畜使用的饲料大麦。

RFI Image Archive / Refinitiv est un fournisseur mondial américano-britannique de données et d'infrastructures sur les marchés financiers, fondé en 2018. L'entreprise est une filiale du London Stock Exchange Group. Ici, logo Refinitiv sur un écran à Londres. photo prise au 01/08/2019. (illustration) REUTERS - Toby Melville / RFI Image Archive

--法国大麦竞争力超澳大利亚产品-

本台RFI法文网的这篇报道认为，法国大麦如今受到中国追捧的原因与北京和堪培拉商业关系不和睦有直接关系。中国把进口澳大利亚大麦的关税定为85%，成了一种真正的制约。就算中国和澳大利亚之间的运输成本较低，但对中国进口商而言，当前是采购法国大麦更实惠。

--中国增大采购影响法国统计周期-

中国的需求惊醒了法国的统计数据，大麦库存明显降低。法国农业部属下农业和渔业管理局（FranceAgriMer）主管谷物食糖部门的负责人解释说，如此大规模地逐月统计库存，很罕见。

--中国持续进口法国大麦尚未成势-

法国已经连续两年成为中国重要的大麦供应源。这对法国而言是一种意外的收获。因为，大麦市场较小，出口地不多。不过，阿格斯传媒（Argus Media）的一名业内分析师认为，持久的合作关系目前仍没有形成。法国知道，只是替代了与中国关系冰冷的某个供应方的数量。

--中国增购法国大麦冲击本土市场-

在国际上，大麦价格似乎暂时没有因中国猛增对法国大麦的采购而受到影响。因为，无论是中国向欧洲，还是向澳洲购买大麦，都没有改变全球的出口总量。但对法国当地是有冲击的。

RFI Image Archive / France : On a vu de l'orge fourragère payée presque le prix du blé, l'été 2021, quand la Chine effectuait de gros chargements. Ici, un champs d'orge (illustration). RFI Image Archive / Wikimedia Commons

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，2021年夏季，当中国开始大采购时，法国饲料大麦的价格涨到了小麦的价位。今年的价格也是在继续上扬，但远低于小麦。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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