习近平最快下星期访问莫斯科 会普京

中国/俄罗斯/习近平

路透社称独家引述知情人士透露，中国国家主席习近平计划最早于下星期前往俄罗斯会见俄罗斯总统普京，这比此前预期的要早。有消息预计中国可能翻版斡旋伊朗与沙特复交程式，或斡旋乌克兰战争。但没有任何不同官方消息透露习近平访问俄国议题。

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据路透社今天报道，中国国家主席习近平计划最快下周访问俄罗斯。访问计划出台之际，中国一直表示愿意促成乌克兰的和平，鉴于中国对俄罗斯的外交支持，这一努力在西方遭到了质疑。

俄罗斯塔斯社1月30日报道称，普京已邀请习近平春季访问俄罗斯。《华尔街日报》上个月报道说，习近平可能会在 4 月或 5 月初访问莫斯科。

中国外交部没有立即回应路透社就习近平前往莫斯科的可能性置评的请求，克里姆林宫也拒绝置评。

该报道称没有其他细节可以立即获得。

鉴于问题的敏感性，了解此事的消息人士拒绝透露姓名。

上个月，普京接待了访问莫斯科的中国最高外交官王毅，并暗示习近平将访问俄罗斯。

据路透社说，中国和俄罗斯在 2022 年 2 月达成了“无限制”的伙伴关系，当时普京正在访问北京参加冬季奥运会开幕式，当时是俄罗斯入侵乌克兰的几周前。

自成为中国国家主席以来，习近平与普京会面了 39 次，最近一次是在 9 月的中亚峰会期间。

周一，习近平结束了中国人大年度会议，在此期间，习近平被一致确认第三次担任国家主席。路透社说这是破天荒。

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