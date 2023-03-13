习近平维持2050年中国成强国目标 达标离不开国安和港澳繁荣稳定

2023两会/习近平

在三年疫情打击和中美争持转趋激烈的情况下召开的新一届全国人大一次会议，今早在北京闭幕，国家主席习近平发表讲话时重申，要在本世纪中叶把中国「全面建成社会主义现代化强国」，过程中，须做好安全和稳定。他又罕有地提及港澳角色，表明「推进强国建设，离不开香港丶澳门长期繁荣稳定」。

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打破常规丶第三次出任国家主席的习近平向出席的2947名人大代表指出，经过百年奋斗，中华民族迎来了从「站起来丶富起来到强起来」的飞跃，而复兴已是不可逆转。「从现在起到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国丶全面推进中华民族伟大复兴，是全党全国人民的中心任务」，呼吁各人作出贡献。

中国在2017年提出到2050年时发展成现代化强国，经过三年疫情打击经济，去年的本地生产总值(GDP)只有3%，今年的GDP增长目标只有5%，是三十年新低，而超越美国成世界第一经济体的预计亦未能实现，外界关注中国能否保持其长期发展目标，习近平今天给出肯定答案。

但达标的前提，习近平认为，中国要更好统筹发展和安全，他强调，「安全是发展的基础，稳定是强盛的前提」。为此，必须健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社会治理体系，以保障新发展格局，并全面推进国防和军队现代化建设。

他接着提到要推进在香港和澳门已实施二十多年的「一国两制」，指「推进强国建设，离不开香港丶澳门长期繁荣稳定」。翻查纪录，中国领导层近年已很少公开肯定香港在中国开放改革的贡献，谈及香港有关贡献的文章在中国内地网上更会被屏蔽，情况在2019年反修例运动後更为明显。

总理李强：港澳经济发展确遇困难 惟属暂时性

习近平重申，要全面准确丶坚定不移贯彻「一国两制」丶「港人治港」丶「澳人治澳」丶高度自治方针，坚持依法治港治澳，支持两地发展经济丶改善民生，更好融入国家发展大局。

另外，新任总理李强在闭幕礼後的记者会上回应港澳在2019年反修例运动後竞争力有所弱化的提问时确认，港澳近年经济发展遇到一些困难，但强调，这都是暂时和发展中遇到的困难，北京的中央政府将全全力支持港澳发展经济和提高国际竞争力，相信两地的地位和作用只会加强，明天会更好！

在闭幕礼上，习近平又提到中国统一和台湾问题，重申要贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，又再次提到坚持一个中国原则和「九二共识」，积极促进两岸关系和平发展，坚决反对外部势力干涉和「台独」分裂活动，坚定不移推进中国统一进程。

习近平谈完中国统一这段说话後，现场响起持久的掌声，持续超过10秒。

在此之前，习近平又谈到维持中国共产党的统治，但亦要时刻保持解决「大党独有难题」的清醒和坚定，须从严治党，坚定不移地反对腐败，确保党永远不变质丶不变色丶不变味，为强国建设提供坚强保证。

为期八天半的新一届人大一次会议今早闭幕，会上以几乎全票通过政府工作报告和其馀六项决议。

新任人大委员长赵乐际在宣布大会闭幕前表明，要深入推进科学丶民主及依法立法，使中国法律体系更加完备和统一权威，以良法促进发展和保障善治；另外要善尽监督之责和加强人大及其常委会的自身建设。

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