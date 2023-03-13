习近平行动了？传下星期与泽连斯基通话

中国/俄罗斯/乌克兰/习近平/泽连斯基

最新消息告知中国国家主席习近平下个星期将与乌克兰总统泽连斯基视频通话。此一消息最先由华尔街日报及路透社透露，但没有得到中国官方以及乌克兰官方证实。另外，因习近平最快下个星期访问俄罗斯消息已经曝光，不知道习近平是否是在前往莫斯科前与泽连斯基通话，或者在访问结束后，甚至在俄罗斯访问期间与泽连斯基通话。同样，未知习近平与泽连斯基通话的议题。

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路透社今天报道，习近平可能会访问普京，下周与泽连斯基会谈。

中国国家主席习近平最早可能在下周比以往更深入地涉足乌克兰外交，这将是他对俄罗斯的首次访问以及自莫斯科入侵以来与乌克兰总统泽连斯基的首次会谈。

几位熟悉计划的消息人士告诉路透社，习近平可能会在下周访问莫斯科，这次访问早于预期，以回应俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 的长期邀请。《华尔街日报》援引消息人士的话说，他还计划与连伦斯基举行视频会议，但路透社无法立即独立证实这一消息。

中国外交部没有立即回应置评请求。克里姆林宫表示目前还没有什么可宣布的。乌克兰总统办公室没有立即回应。鉴于问题的敏感性，向路透社透露习近平访问莫斯科计划的消息人士拒绝透露姓名。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫对记者说：“通常情况下，正式对外访问的宣布是在双方同意的情况下同步进行的。” 他还说，“当有这样的准备时，我们会通知你。”

据路透社说，习近平访问俄罗斯对普京来说将是一件大事，普京将乌克兰战争描述为与西方联合力量的冲突，并经常谈到他计划在未来几个月接待习近平。俄罗斯依赖中国购买它无法再在欧洲销售的石油和天然气并以此获得资金。

但如果习近平的访问恰逢与泽连斯基的视频会晤，那对乌克兰来说可能是一个更大的改变，乌克兰希望北京保持中立，而不是坚定支持莫斯科。泽连斯基多次呼吁习近平与他交谈。

路透社说，中国拒绝指责这场战争，同时反对西方对俄罗斯的制裁。中国在 2 月公布了一项和平计划提案，遭到西方的怀疑，但在莫斯科受到赞扬，并受到泽连斯基的谨慎欢迎。

自上个月以来，美国一再表示，美国认为中国正在考虑武装俄罗斯，北京对此予以否认。泽连斯基曾表示，这样做会引发第三次世界大战，但他还表示，他相信北京已经意识到这种风险，暗示他怀疑这种可能性。

2022 年 2 月，也就是俄罗斯入侵乌克兰的几周前，中国和俄罗斯达成了“无限”伙伴关系，双方多次公开重申两国关系的实力。2 月，在战争一周年的那一周，中国最高外交官王毅访问了莫斯科，当时美国总统拜登前往基辅访问。

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