印度称不鼓励使用人民币进行外贸结算

中国/印度/俄罗斯

三名参与政策制定的政府官员和两名银行业消息人士对路透社称，印度已要求银行和贸易商避免使用人民币支付俄罗斯进口商品。印度与邻国中国长期存在多种分歧。

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三名印度政府官员表示，印度已成为俄罗斯石油和折扣煤炭的最大买家，它更愿意使用阿联酋迪拉姆dirhams来结算贸易，而不鼓励使用人民币进行外贸结算。路透社说，一位直接参与此事的政府官员表示，印度对以人民币结算的外贸“不满意”。

第二位官员表示，在两国关系改善之前，印度不能允许使用人民币结算。

自 2021 年以来，数以千计的印度和中国军队在有争议的喜马拉雅边界沿线陷入对峙，给整个关系蒙上阴影。

五位官员没有说明印度不愿接受人民币结算背后是否也有经济原因。

去年，印度最大的水泥生产商UltraTech Cement使用人民币购买一批俄罗斯煤炭，这引起了官员们的一些担忧，因为在 2020 年偏远的拉达克加勒万河谷发生致命的边界冲突后，印度和中国的关系已经恶化。第二位官员表示，在 UltraTech 交易之后，政府与央行官员和银行高管一起参与审查。

两名了解此事的银行业官员表示，印度储备银行 (RBI) 并不热衷于使用人民币进行外贸结算，并证实政府已阻止他们使用人民币。他们还表示，俄罗斯热衷于人民币结算，因为这有助于他们从中国购买商品。

据路透社报道，印度炼油厂最近几周开始使用卢布结算部分俄罗斯石油采购，部分付款已由印度国家银行通过该国在俄罗斯的往来卢布账户处理。但大部分贸易仍以其他货币进行，因为卢布只可以部分兑换，而且两国尚未敲定框架。

一位官员表示，政府预计未来几个月将以迪拉姆向俄罗斯支付大部分款项。

印度与俄罗斯有着长期的政治和安全关系，并且没有谴责俄罗斯侵略乌克兰战争，莫斯科称之为“特殊军事行动”。

印度也是俄罗斯武器的主要买家。

与此同时，据路透社上月报道，印度炼油厂已开始以迪拉姆而非美元支付其通过迪拜贸易商购买的大部分俄罗斯石油。

印度的卢比是部分可兑换的，这意味着它必须先兑换成美元，然后才能兑换成任何其他货币，这使卢比成为对全球央行和结算贸易没有吸引力的储备货币。这也使得俄罗斯不愿接受以印度货币支付的出口费用。

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