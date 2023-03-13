李强：实现5%GDP并不轻松 称将营造市场化惟民企更须主动

中国/两会

新任中国总理李强表示，近两个多月，中国经济已企稳回升，但世界经济总体不容乐观，要达到5%的经济增长目标，「并不轻松，需要倍加努力」。至於引起关注的民企前景，李强承诺，政府会大力营造市场化和国际化营商环境，但更重要的是民企主动和开发新领域。

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被指可以在国家主席习近平面前说得上话的新任总理李强，在上任後首场记者会上「说得」开明和重视民意，除了声言中国将进一步改革开放丶门会越开越大之外，还指示新一届部门在审批和管理时，「不能光踩刹车丶不踩油门；不能尽设路障丶不设路标；」更自述地方工作体会：「坐在办公室碰到的都是问题，深入基层看到的全是办法。高手在民间」，要求干部了解市民需求和问计於民。不过，记者难以在他的答覆中听到具体政策。

在面对中国近年日益讲求内需和内循环，以及外资撤离的情况下，李强在记者会上重申，改革开放是「基本国策」，今年会以高标准国际经贸规则来进一步扩大开放；他又指，绝大多数外资企业依然看好在华发展前景，并举例说，中国去年实际使用外资1890多亿美元，创历史新高，比三年前增约500亿美元，说明中国仍是「全球投资高地」。

李强：中美合作互利 围堵打压双输

在谈到中美关系前景时，李强表示，要把习近平主席和艾国总统拜登去年11月会晤达成的共识，转化为实际政策和具体行动。他以中美经济「你中有我丶我中有你」来驳斥「炒作」两国「脱钩」论，暗指没有人能从中获益。他引述数据说，去年中美贸易额近7600亿美元，创下历史新高，认为两国均可从对方的发展中受益，「中美合作大有可为。围堵丶打压对谁都没有好处。」

他又为中国的经济前景描绘美好前景，指今年世界经济形势总体不容乐观，不稳定丶不确定丶难预料因素比较多，再加上中国的经济总量已经突破120万亿元，基数很高各新挑战不少，故此，要实现5%左右的GDP增长目标，「并不轻松，需要倍加努力」。但从最近两个多月情况看，中国经济运行已出现企稳回升态势，一些国际组织也调高预期，他以 「长风破浪，未来可期」来概括中国经济前景。

在面对如何提振中国民企信心的问题上，李强承认，去年有段时间，社会上有些「不正确的议论」，使一些民营企业家感到忧虑，但强调巩固公有制和发展非公有制经济是长久之策，过去和以後都不会变。他预期，民营经济的发展环境会越来越好，政府会在新起点上大力营造市场化丶法治化丶国际化营商环境，平等对待各类所有制企业及支持其发展壮大。从发展空间看，亦会越来越大，因为中国还有很多新领域有待开拓，蕴藏巨大机遇。

但他特别指出，经济发展更需要很强的主观能动性，呼吁民企「坚定信心再出发」，并以当年江浙等地发展个体经济的「四千」 精神作鼓励，即「走遍千山万水丶说尽千言万语丶想尽千方百计丶吃尽千辛万苦」 ；部门方面，各级领导干部须带动社会形成尊重创业者和企业家的氛围。

与李强一同出席记者会的，还有四位新任副总理，他们分别是丁薛祥丶何立峰丶张国清及刘国中，但他们并无发言和回答记者提问。

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