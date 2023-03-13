《红色赌盘》作者沈栋：习修宪搞终身制拥有一切 为史上最大贪腐

《红色赌盘》繁体中文版在台湾出版上市，作者沈栋在台北发表新书。当被问到习家族是否也涉贪？他说，习近平修改宪法成终身制，拥有十四亿人的一切，已是史上最大贪腐。

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自由亚洲报道：沈栋《红色赌盘（RED ROULETTE）》一书揭露中共权钱交易的贪腐内幕，就习近平家族是否也涉贪的问题，沈栋直言，不在具体贪多少，而是习近平改了体制，无限任期就是最大贪腐。

沈栋说：“他改了宪法，作十四亿人的皇上，在中国坐了他的这个位子，是拥有十四亿人所有的身家性命，你要生个儿子，他说你不许生，拉你去做结扎，你身体都不是你的，还说什么财富是你的？这是拥有14亿全中国人民的一切的一切。这还有比贪腐更大的目标物吗？这是人类有史以来最大的贪腐。”

习近平过去打击民营企业，提出所谓“共同富裕”，知名富商不是“被消失”就是“被乐捐”。习稳坐第三任，疫情解封后，经济大衰退，但习近平说，民企是“自己人”。

对此，沈栋表示，中国增长的繁荣年代已过，颠峰已过，正往下走，他回头看，认为民企被政府利用。

沈栋说：“富豪榜是杀猪榜嘛，你就是被待宰的猪。习近平最近说民营企业家是自己人，我觉得这可笑的对吧？你已经杀了十年了，你拿着那把刀还淌着血呢，还过来跟你拍着肩膀说咱们是自己人，然后你看着那把刀，看着那把淌血的那把刀说，是是是，我们是自己人。”

沈栋的前妻段伟红被消失，中共铁拳砸向马云、马化腾等企业家，沈栋说，共产党就是赌场拥有者，所有企业家和参与中国市场的人，都是中共给的位子，中共才是每一局赌盘的赢家。

沈栋还认为：习为追求历史定位，会设法消灭台湾。他建议台湾 “头抬起来一点、心大一点”，吸引海外人才，做海外华人文化艺术的龙头，并立法保护自己。

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