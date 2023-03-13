经济学人撰文称：中美均在准备或掂量关于台湾的战争

美国/中国/台湾

据中央社引述经济学人（The Economist）11日发行最新一期杂志，以台海风云做为封面故事，标题为“为台湾而战”（The Struggle for Taiwan），总共8篇的系列报导涵盖当今挑战、历史、经济、半导体、两岸、国防、政治、国际关系等角度，深入分析台湾在中国的武力威胁下如何发展经济及防卫战力，其中一篇谈及“美中在为台湾之战做准备”以及如何能够避免这场战争。

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经济学人报说，美国和中国正在为一场关于台湾的战争做准备。据该报特写美国军队的演练称，脸上涂满了绿色和黑色，有些人的背包上还挂着毒刺防空导弹，美国海军陆战队第四团第三营的 "达克赛德 "的士兵们登上了一对 "海狮 "直升机，哗啦啦地飞向附近的丛林。他们的指挥官乘坐更多的直升机，载着超轻型车辆和通讯设备跟在后面。任何多余的东西都被抛在后面。没有在伊拉克和阿富汗使用的那种视频连接的大屏幕：为了避免被发现，海军陆战队必须确保他们的通信融入背景，就像他们的伪装融入热带绿色植物一样肯定。演习的目标是：分散到一个未命名的岛屿周围，与友好的 "绿色 "盟友联系，击退 "红色 "部队的两栖入侵。

忽略这些礼貌性的抽象概念。海军陆战队正在为与中国的战争进行训练，战争可能由入侵台湾引发。他们在冲绳的基地，位于日本群岛的南端，离台湾只有600公里（370英里）。这两个岛屿是美国军事规划人员所说的 "第一岛链 "的一部分：一系列大大小小的群岛和岛屿，从日本延伸到马来西亚，阻碍了从中国到太平洋的海军通道。无论是从远处骚扰中国船只，还是可能性小得多的部署到台湾帮助击退中国的登陆，海军陆战队都将是任何冲突的早期参与者。

按经济学人报道说，美国未来若与中国发生军事冲突，美军印太司令海军上将阿基里诺（Admiral John Aquilino）将负责督导作战。阿基里诺在俯瞰夏威夷珍珠港的司令部表示，他的首要任务是“竭尽所能避免冲突”。阿基里诺说，“与中国交战并非无可避免，也非迫在眉睫”，然而“假设吓阻失败，就得准备战斗并赢得胜利”；阿基里诺并警告，正如俄罗斯入侵乌克兰所显示的，“没有所谓的速战速决”。

经济学人的报导分析，中国国家主席习近平有能力选择战争时机，若他选择了战争，许多行动可能伪装成军演。而美国国防官员表示，美方可能只能提前两个星期看到战争在即的明确迹象，例如中国储备血库等，但若是中国军队要展开占领邻近中国大陆的岛屿等规模较小的行动，预警时间可能只有几个小时。

经济学人的报导说，美国将会像他们在俄乌战争中所做的，尽早揭发中国的战争准备工作，并号召国际联合反抗。假设习近平下令直接侵台，对美国来说，要号召全球就比较容易，但中国可能企图利用台湾的模糊地位，因为台湾与多数其他国家并无外交关系。若习近平以某些“挑衅”作为借口，并发动封锁等未达战争程度的行动，美国或其盟邦的反应就可能不那么果断。

另一方面，中国方面也须做出重大决定：应该要只攻打台湾，希望在美国及其盟邦举棋不定的时候创造既成事实？还是应该攻击区域内的美军，发动另一场珍珠港事件？若选择前者，美国将可攻击中国的侵略舰队；若是后者，则几乎可以保证美国将全心参战，而且如果中国攻击的是驻日美军基地，日本也可能参战。

据经济学人报，美国因俄罗斯在乌克兰的失败感到宽心，因为俄方出兵受挫已增加习近平对于共军夺台能力的疑虑。

但是要维持台海的危险平衡，美国在行动时必须发挥精湛技巧，一方面必须透过加强美国及其盟邦和台湾，来强化习近平对于侵台的疑虑，同时又不能过火到让习近平认为必须迅速行动，否则就得永远放弃夺台。

据自由时报引述经济学人报文章，在战争初期击沉中国侵略舰队，是保卫台湾的关键任务；美国与亚洲许多战略家担心，若失去台湾，由美国领导的区域秩序会被中国主导的秩序所取代，第一岛链将无法再约束中国，反将成为中国把力量投射得更远的平台。一位美国军方官员形容：“台湾有如瓶口的软木塞。”

该报还说，台海战争若爆发，将引发惨重经济代价。经济学人报引述兰德公司和荣鼎集团评估分析，若长达1年，中国GDP（国内生产毛额）将减少25%至35%，美国GDP减少5%至10%；鉴于台湾生产世界上90%最先进电脑芯片，半导体供应中断将导致全球电子产品短缺，进而对世界经济造成“不可估算”的极大损失。

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