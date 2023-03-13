SARS吹哨人蒋彦永传去世 军医曾促为六四平反

中国/萨斯SARS疫情/蒋彦永

多家媒体今天引述中国微信公众号“中城读书会”上午发出“大医医国！中国医生蒋彦永去世了…”消息。但在多人转发后却遭下架。据人在日本的前中国央视记者王志安下午在推特帐号发文说，蒋彦永3月12日下午3时39分去世。多位中国媒体人也证实此消息。据消息，蒋彦永曾任解放军301总医院院长，由于1989年天安门事件时，拒绝赞同镇压，被迫在1993年以少将军衔退休。

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据一苹新闻引述消息报道称，曾率先披露2003年SARS疫情真实情况的中国知名军医蒋彦永，外传已在12日过世，享耆寿92岁。蒋彦永还曾致信中共总书记习近平，要求正确评定六四事件。

蒋彦永1931年10月生，1949年考进燕京大学医预系，1952年进入北京协和医学院，此后长年在解放军总医院工作，并曾任解放军总医院院长。

蒋彦永最为人所知的，是在2003年向外界公开中国大陆严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，被认为因此挽救了许多人的性命。当时，时任中国卫生部长张文康公开宣称，北京市SARS病例“只有12例，死亡3例”，疫情已得到有效控制。蒋彦永得知后，把掌握到包括解放军301医院与302医院、309医院的确诊和疑似病例告诉中国中央电视台国际频道与香港凤凰卫视，却未获采信。

直到当年4月，美国《时代》杂志主动找到蒋彦永，让他透过访问将中国境内疫情公开。

该报道称，由于蒋彦永的揭露，中国政府最终公开SARS防治工作的情况。世界卫生组织（WHO）专家赴中国调查疫情时，病例数字与蒋彦永掌握的基本相似。

对于揭露SARS疫情一事，蒋彦永曾在接受中国媒体访问时表示，50年来，经过历次政治运动，深深体会到“要讲真话、心里话，虽是难上加难，但我一定坚持要讲真话。讲假话，讲空话最容易，但我要做到绝不讲假话”。此外，香港有线新闻台“有线新闻组”2019年3月曾专访蒋彦永，他要求中共当局主动解决六四问题，正确评定六四事件，减少对社会带来的不安。

蒋彦永曾任解放军301总医院院长，由于1989年天安门事件时，拒绝赞同镇压，被迫在1993年以少将军衔退休。蒋彦永多年来一直以不同方式致信中共领导人，要求正名六四，且疑似因此受到出境限制，甚至遭到某种程度的监控。但他仍认为，自己坚持发声是基于对人命的尊重。

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