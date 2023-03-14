中国人大批准修改以一审可颁加快“紧急”法

中国/两会/《立法法》/紧急法

中国人大批准修改一项法律，以加快通过紧急立法，分析人士称，此举可能会进一步削弱公众辩论和审查。

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中国人大在周一上午闭幕的会议上批准修改加快“紧急”法。规范法律制定方式的《立法法》修正案赋予了国家议会的最高机构即约有 170 名成员的全国人民代表大会常务委员会，仅需一次审查会议即可通过法律的特殊权力。

根据在年度会议期间发布的代表会议所指，这是“进一步提高立法质量和效率”的“重要举措”，是“加强执政的共产党对立法工作全面领导的必然要求”。

中国的法律草案和修正案通常会公布以征求公众意见，并在全国人大常委会至少两次会议审议后由人大会议投票通过，这一过程可能需要几个月的时间。

但是，过去也有例外。三年前，中国对半自治城市香港实施了国家安全法，将一系列旨在压制异议的定义模糊的罪行定为刑事犯罪。批评人士说，这项立法也仅在全国人大常委会一次审议后就通过。批评者称该法进一步侵蚀了香港的法治并压制了金融中心的自由。

中国一再对该法律的批评置之不理，称该法保护香港居民的自由，只针对少数危害国家安全的罪犯。

路透社引述纽约霍夫斯特拉大学 (Hofstra University) 宪法学教授朱利安·库 (Julian Ku) 表示，修订后的《立法法》可能会“被滥用，并且很可能会被滥用于未经充分协商或公开通知的情况下强行通过法律”。

该报道称，3 月 5 日发布的最新法律草案对什么是紧急情况没有给出定义。最终文本尚未公布。

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