中国称习近平或见完普京再与泽连斯基通话

乌克兰/俄罗斯/中国

据美媒报道，中国领导人习近平计划与乌克兰总统泽连斯基进行自乌克兰战争开始以来的首次对话，时间可能会在他下周访问莫斯科并与俄罗斯总统普京会面之后。中国领导人习近平正在寻求提高他作为全球政治家的地位。但乌克兰官方称，这次通话尚未得到确认，且时间也不清楚。

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据华尔街日报今天引述知情人士透露，习近平计划下周访问莫斯科并与俄罗斯总统普京会面，并可能在这之后与乌克兰总统泽连斯基进行对话。其中一些人士说，与普京和泽连斯基的会面，反映出中国政府努力发挥更积极的作用，希望通过调解结束乌克兰战争。习近平与泽连斯基的通话预计将以视频方式进行。

据上述人士说，习近平正在考虑在访问俄罗斯的同时出访其他欧洲国家，不过他的全部行程尚未确认。

如果习近平与泽连斯基直接对话，将标志着中国政府在乌克兰问题上促和的一项重大举措，迄今为止，中国的相关促和行动在欧洲遭到了怀疑。该对话如果成行，还将提升中国作为全球大国调解人的信誉，之前中国居中斡旋，促成了沙特阿拉伯与伊朗之间出人意料的外交突破。

近来中国一系列的外交动作表明，习近平及中共认为中国可以通过依靠商业关系而不是军事力量来影响其他国家的决定，提供一个不同于美国主导的国际关系模式的选项。

中国外交影响力的扩大也有望成为中国手中的一张牌，用来应对习近平指责的美国对华打压行动。习近平上周称，以美国为首的西方国家对中国实施了冷战式的、“全方位的遏制、围堵、打压”。

路透社早些时候报道称，习近平最早可能在下周出访莫斯科。2月份《华尔街日报》(The Wall Street Journal)曾报道称，习近平准备在未来几个月内访问莫斯科。

这将是习近平史无前例地获得第三个中国国家元首任期后首次出国访问。现年69岁的习近平寻求提升他在全球政治舞台上的地位，同时应对中国与美国及其盟友日趋激烈的竞争。

华尔街日报称，中国外交部暂未回应置评请求。乌克兰总统府一位官员称，这次通话尚未得到确认，且时间也不清楚。

据一些知情人士称，习近平的行程在一定程度上是为了借在北京签署的沙特-伊朗恢复外交关系协议的势头；该协议标志着这两个中东国家七年疏离关系的结束。沙特与伊朗之间的协议预示着中国在中东地区的影响力明显上升，此前美国一直是在该地区起主导作用的大国调解人。此次搭建和解桥梁的行动标志着中国政府首次以如此直接的方式介入中东政治对抗，也是首次成功促成这样一项国际性和平协议。

中国上一次胸怀满志地扮演全球和平缔造者的角色是在21世纪初，当时中国发起了六方会谈，旨在遏制朝鲜的核武器计划以换取对朝援助。尽管朝鲜严重依赖中国的经济支持，但参与方包括美国在内的这一会谈在2008年因朝鲜的退出而失败。

在乌克兰问题上取得突破将是一项比沙特-伊朗协议更加艰巨的任务，尤其是在战争双方都认为战场上还有太多问题有待解决的情况下。俄乌双方都没有表现出停战的倾向。

据该报道，尽管自乌克兰战争爆发以来，习近平没有与泽连斯基交谈过，但他已经通过视频通话和面对面的会谈与普京进行了几次接触。这包括去年9月在乌兹别克斯坦的一次会面，那是新冠疫情暴发以来习近平的首次出访。

战前，中国是乌克兰最大的贸易伙伴，从乌克兰进口近30%的玉米。中国还投资了乌克兰的基础设施项目，不过其中至少有一个项目，一条连接基辅主要机场和市中心的铁路线，在面临腐败指控后被取消。

2022年，中乌贸易额同比下降了60%，至76亿美元。与此同时，根据中国官方数据，中俄贸易额同比增加了约29%，达到1,900亿美元。随着俄罗斯对欧洲的石油和天然气出口减少，中国已经成为一个重要的买家。俄罗斯也已经开始增加人民币的使用。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E8%AE%A1%E5%88%92%E4%B8%8E%E6%B3%BD%E8%BF%9E%E6%96%AF%E5%9F%BA%E5%AF%B9%E8%AF%9D-%E4%B8%8B%E5%91%A8%E5%B0%86%E8%AE%BF%E9%97%AE%E8%8E%AB%E6%96%AF%E7%A7%91-82ff7739

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