中国谴责澳美英联手建核潜艇

中国/奥库斯/美国/核潜艇

美国英国与澳大利亚13日在美国加州启动AUKUS联盟以及为澳大利亚建造核潜艇计划。奥库斯3国明确称此计划是应对中国在太平洋地区的军事扩张与威胁。中国谴责上述三国的核潜艇计划，并称三国的道路很危险。

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据法新社今天报道称，中国今天抨击美国、澳大利亚和英国所启动的壮观的核潜艇合作计划，并警告说这是一条 "错误和危险的道路"。据中国外交部发言人汪文斌批评说，"美国、英国和澳大利亚的最新联合声明表明，这三个国家正日益走上一条错误和危险的道路，仅仅为了自己的地缘政治利益，完全无视国际社会的关切。"

为了在太平洋地区与中国抗衡，华盛顿、伦敦和堪培拉周一启动了他们的奥库斯AUKUS联盟，这是18个月前宣布的联盟协议，此结盟曾让巴黎失望，因为巴黎看到自己的潜艇合同被挤走了。澳大利亚与美国和英国现在计划联手建造新一代的核潜艇。

在周一的宣布之前，北京已经呼吁这三个国家 "放弃冷战思维和零和游戏"。

据美国总统拜登称，"我们正在使自己处于最好的位置，以共同面对今天和明天的挑战，"美国总统拜登在圣地亚哥海军基地宣布了3国前所未有的合作。拜登还说，美国不可能有更好的朋友了。

法新社说，聚集在圣地亚哥的三位领导人都没有点名中国，但拜登含蓄地提到了中国。他说奥库斯联盟应确保 "印度-太平洋保持自由和开放"。这句话在美国的外交行话中指的是希望对抗中国在该地区的影响。

据澳大利亚总理阿尔巴尼斯强调，澳大利亚正在进行该国历史上 "最大的国防投资"。根据堪培拉的说法，这个为期数十年的项目在前十年将花费近400亿美元，将创造约2万个就业机会。

阿尔巴尼斯还坚持认为，澳大利亚是继英国之后第二个有机会接触美国海军核机密的国家。

英国首相苏纳克在赞扬了英国在开始执行 "几代人以来最重要的多边防务协议 "时，也承诺要为提高英国国防预算所做的努力。

白宫表示，旨在重塑西方在太平洋地区军事存在的攻击型潜艇计划将分三个阶段进行。根据拜登强调的一项 "关键 "原则："这些潜艇将是核动力的，但不会携带核武器"，并尊重不扩散原则。

第一阶段中，澳大利亚海军、工程师和技术人员将由美国和英国的船员以及美国和英国的造船厂和专业学校进行培训，目的是从2027年开始，在轮换的基础上，将四艘美国潜艇和一艘英国潜艇部署到澳大利亚的珀斯（西部）基地。

在第二阶段，如果得到美国国会的批准，澳大利亚将购买三艘美国弗吉尼亚级核动力潜艇，并可选择再购买两艘。它们将从2030年开始交付。

在该计划的第三阶段，美国、澳大利亚和英国将联手打造新一代的攻击型潜艇，称为SSN AUKUS。它们将从2030年代末和2040年代初交付。

据法新社说，核动力潜艇很难被发现，可以长时间远距离航行，并携带尖端技术的巡航导弹。

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