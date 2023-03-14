习近平欲调解乌战突遇新荆棘 拜登赞成习近平应该听听泽连斯基

乌克兰/俄罗斯/中国

俄罗斯总统府克里姆林宫周二表示，俄罗斯在乌克兰的目标目前只能通过军事力量实现。与此同时，乌克兰强调，只有在俄罗斯撤出所有乌克兰领土后才能达成和平解决。中国国家主席习近平透露调解乌战，将先后与普京和泽连斯基会谈，评论称途中将荆棘丛生。美国白宫对习近平与泽连斯基通话表达赞成，认为习近平确实应该直接听听乌克兰的声音，而不是只有附和俄罗斯的观点。

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据路透社今天报道称，俄罗斯国家新闻机构援引克里姆林宫发言人佩斯科夫的话说：“我们必须实现我们的目标。由于基辅政权目前的立场，目前这只能通过军事手段解决。”

俄罗斯声称它在乌克兰作战是为了“解放”顿巴斯东部的讲俄语的人，使他们摆脱基辅的新纳粹政权。但乌克兰和西方国家指责俄罗斯，这是为发动侵略战争和莫斯科企图夺取乌克兰大片土地而提出的毫无根据的借口。

佩斯科夫后来告诉记者，自去年 2 月莫斯科在乌克兰发起所谓的“特别军事行动”以来，乌克兰将不得不接受出现的“新现实”。

佩斯科夫说，“莫斯科的所有要求都是众所周知的。事实上的情况和新的现实也是众所周知的。如果不考虑这一系列问题，就不可能有和平解决。”

莫斯科一再表示，乌克兰需要接受俄罗斯声称吞并其部分占领的乌克兰四个地区的行为。基辅、西方国家和联合国的大多数国家都认为这是非法的。

莫斯科指责基辅导致停火谈判破裂，该谈判在冲突的头几周就陷入停滞。

乌克兰总统泽连斯基表示，他只会在俄罗斯军队撤离乌克兰领土后才考虑和平解决方案。

据新头壳今天报道称，美国总统拜登欢迎习近平与泽连斯基通话，因为这样，习近平可以听听乌克兰的说法，而不是只有附和俄罗斯的观点。。

美国华尔街日报消息指称，中国国家主席习近平最快将在下周访问俄罗斯，也是他巩固第三任期后首度出访，而且可能在与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会面后再跟乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）视讯通话，是俄罗斯入侵乌克兰后乌中两国领导人首次会谈。美国白宫对此表达赞成，认为习近平确实应该直接听听乌克兰的声音，而不是只有附和俄罗斯的观点。

美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）13日表示，目前还没有办法确定，习近平是否真的将与泽连斯基通话，但美国希望会有，因为这可能给中国处理乌俄冲突一事，带来更多“平衡视角”。白宫一直鼓励习近平与泽连斯基对话，因为“习近平应该直接听听乌克兰的观点，而非俄罗斯一家之言”。

自从去年2月24日俄罗斯全面出兵进犯乌克兰后，中国一直与俄罗斯的密切接触、回避公开指责俄罗斯入侵乌克兰，北京在乌俄战争中显而易见的亲俄立场，导致美国及其盟邦对中国的不信任感与紧张程度与日俱增，多次公开警告中国不得提供俄罗斯军事援助，北京则反批国际社会军援被侵略的乌克兰抵抗俄罗斯是“火上添油”。

据该报道，尽管北京于这场由俄罗斯引发的战争满一年之际发表了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”提出12点提议，呼吁尊重各国主权、停火止战，启动和谈，但通篇未使用“战争”、“侵略”等字眼，没有明确谴责“侵略方”，也没有任何具体的“停火建议”，也未要求俄罗斯撤军，外界普遍认定中国仍偏袒俄罗斯，以怀疑的态度看待北京的“和平方案”。

华尔街日报指出，习近平此番亲自出面调节乌俄冲突，目的是在以美国为首的西方国家与俄罗斯之间寻求平衡，但俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫却狠狠打脸了习近平的“劝和善意”。根据俄国官媒俄罗斯卫星通讯社报导，佩斯科夫今（14）天再次表明，俄方赞赏各国尝试以和平轨道解决乌克兰冲突的努力，但这暂时是不可能的，俄罗斯“必须实现自己的目标”。

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