台媒称习近平人大闭幕演讲诠释三连任

中国/两会习近平

习近平3月10日在中国第14届全国人大会议当选中国国家主席，开启第3任期。据中央社今天报道称，习近平要打破邓小平立下的规范、突破中国宪法的连任限制，必然要给中国人民一个说得过去的理由，在13日人大会议的闭幕讲话中，习近平终于给出了他的答案。

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据该报道，习近平昨天在全国人大会议闭幕式的讲话，可视为他的连任演说，充分流露他要带领现行中国的路途方向，以及进行到底的决心。习近平过去10年来，从核心理念、执政风格、管理方式到政策走向，乃至于追求目标，微调也许会有，但不会有什么出人意料的改变。他带领下的中国，未来不但会继续照现在这样的方向走下去，而且会走得更坚决。

讲话中，习近平重申了“到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴，是全党全国人民的中心任务”的目标，并提出“强国建设、民族复兴的接力棒，历史地落在我们这一代人身上”。

中央社说，其实，这是习近平把“强国建设、民族复兴”的责任落在自己肩上，而非转交给下一代再完成的表达。在这个核心理念下，习近平的执政方向要想转弯，几乎不可能。

习近平的世界观，充分反映在他主张的“人类命运共同体”、“全球治理体系改革和建设”、“全球发展倡议”和“全球安全倡议”。

中央社称，自认肩负“中华民族伟大复兴”使命的习近平，在一片侧目下步入第3个任期。讲话中提到的“肩上沉甸甸的责任”，倒是形象地道出了自己的处境。在党内再无对手下，成败责任全落在肩上。这可比他当年标榜“十里山路不换肩”的200斤麦子，沉重得多。

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