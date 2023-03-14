台湾推出新款无人战斗机

台湾/无人机

台湾14日公布了台湾研发的第一架爆炸性无人机，这是一种类似于美国在乌克兰战争中援助乌军对俄罗斯军队使用的型号的无人机。

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台湾国立中山科学与技术研究所(NCSIST)公布的这种新型无人机，这是一种类似于Switchblade 300的巡航器-，类似于目前乌克兰士兵在抵抗俄罗斯军队的冲突中使用的美国机型。

据NCSIST称，该无人机在台湾制造，体积小到可以放在背包里，可以在空中停留15分钟。与所有此类无人机一样，它只能使用一次，并在第一次的攻击时就自毁。

据军事研究所航空系统研究部主任音译为池丽平说："轻巧而便携，它相当于是可以飞行的大型手榴弹。它能有效地攻击靠近台湾海岸线的目标。" 据指出，这种无人机的最大飞行距离可延伸至10公里。

据该专家说，台湾还在开发下一代 "自杀式无人机"，包括更大的机型，以便对更远的距离进行攻击。

法新社说，中国和台湾之间的关系很紧张，北京将台湾视为中国省份之一，有朝一日将被收回，必要时可使用武力。去年8月，时任美国众议院议长的南希-佩洛西的访问引起了中国政府的愤怒。中国通过在台湾周围发动其历史上最大的军事演习来进行报复。

去年10月，北京执政的共产党将中国对台湾独立的反对意见写入了宪法。

美国和台湾一直在推动台北采取防御战略，以应对与北京的不对称战争。

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