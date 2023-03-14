台湾称希望带回游往中国的士兵

台湾/金门/二胆/士兵叛或逃？

台湾一个驻守外岛金门岛炊事兵至此告称游泳前往中国半途体力不支被中国海警救起，事件在台湾引发轩然大波。该士兵究竟是叛逃，还是被裹挟，或是落入阴谋，至今扑朔迷离，中国罕见沉默，台湾官方谨慎避免定性。台湾蔡英文政权与中国北京没有沟通管道，目前该事件借由台湾反对党国民党告知所有包括与北京方面联络所得信息。台湾国防部长邱国政今天称，台湾希望带回这位前往中国的士兵。

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据路透社今天报道称，台湾国防部长周二表示，政府正在调查在中国发现的一名在离岛服役的士兵失踪的事件，并誓言将他带回来。邱国政部长在立法院接受质询后对记者说：“我们当然希望把他带回家。那么我们如何让他回来呢？我们正在寻求其他渠道。”他没有详细说明这些渠道。

这位部长否认了谣言所指，即这名士兵逃离了军方的虐待。

当被问及失踪士兵是否有泄露机密军事部署和位置信息的风险时，他回答说：“不管他是否有这种能力，我们既不确认也不否认，我们不需要进行任何大规模的战略调整以减轻此人提供的任何信息。”

这名士兵在中国沿海附近的二蛋岛上服役，上周失踪，周一被发现失踪离队。

中国国台办未就此事发表评论。

将台湾视为自己领土的中国在过去三年中加大了军事和政治压力，试图让台湾接受中国的主权。台湾政府拒绝接受这些说法。

在冷战最激烈的时期，双方的叛逃者有时会在中国和金门之间游弋叛逃到对岸。在离马山观察站最近的地方，金门主岛处于退潮状态，距离中国控制的领土不到 2 公里（1.6 英里）。

1979年，前世界银行首席经济学家林毅夫就是从那里游过去投奔中国的。

自 1949 年中华民国政府在与建立中华人民共和国的共产党人的内战失败后逃往台湾以来，台湾控制了金门以及中国沿海更远的马祖群岛。

台湾证实失联的陈姓士兵人在中国大陆

台湾方面表示，此前从金门防卫指挥部失踪的一名士兵现在人在中国大陆，台湾当局正在调查他如何会出现在中国。金门防卫指挥部位于台湾抵御中国大陆攻台的前沿。

金门是一个岩石构成的小群岛，距离台湾主岛约100英里。

据华尔街日报消息称，台湾大陆委员会主任委员邱太三表示，中国政府已证实这名陈姓炊事兵在大陆境内。邱太三周一向立法院表示，中国方面仍在调查此事。

根据台湾国防部长邱国正上周五对记者说，这名士兵似乎有一些小的债务纠纷。鉴于事件调查还在进行，邱国正表示目前并没有足够的证据来说明该士兵下落的原因。金门二胆岛是台湾政府控制的最西端的领土。

陈姓士兵的父亲对《华尔街日报》(The Wall Street Journal)说，他的儿子之前从未表现出对政治或前往中国大陆有太大兴趣，他们家在大陆没有亲戚或朋友。他的儿子今年20多岁，是一个安静内向的人，更喜欢把时间消磨在手机上。这位父亲说，他的儿子曾在一家火锅店打工，大约三年前入伍当了炊事兵。

陈姓士兵与家人的最后一次见面是2月底在台北附近的家中，陈爸爸当时没有看出儿子有什么异常，他说，他的儿子甚至还计划下次休假时再回家看看。“他看起来都很正常，“陈爸爸说。”我们真的很纳闷。”

台湾金门国民党立委陈玉珍说，她从中国政府内部管道获知，失联士兵被中国海警从海中救起，表明他可能试图游向中国大陆。

台湾政府官员尚未确认陈姓士兵是擅离职守还是叛逃。

上一次台湾现役军人逃往大陆的事件发生在1979年，当时林毅夫(Justin Yifu Lin)从金门泅渡到附近的厦门，逃离了国民党的独裁统治。林毅夫后来成为中国政协常委，还曾担任世界银行(World Bank)首席经济学家。

国民党立委陈玉珍称，这名士兵的家人已向她求助，她正尝试与中国相关部门联系。陈玉珍表示，他们当然很担心，希望他平安没事，并能够前往中国大陆探望他。

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