拜登欲与习近平通话 北京冷回答

拜登/习近平

美国总统拜登酝酿与中国国家主席习近平通话。美国官方消息称希望能在中国两会人大会议结束以后，能够促成拜登与习近平通话。此消息由美国国家安全顾问沙利文公开，并由美国彭博社向中国外交部发言人提问求证。中国外交部发言人今天对通话未置可否，但指出，不能为沟通而沟通。

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据中国外交部14日公布当天例行新闻发布会文字记录稿，彭博社记者问：美国总统国家安全事务助理沙利文昨日称，美方期待中美两国元首于接下来几周内通话。外交部能否证实双方正在为元首通话进行准备？如果是，能否透露更多细节？

中国外交部发言人汪文斌回答说：中美之间保持着必要沟通。我们认为，沟通的价值和意义在于增进理解、管控分歧，不能为沟通而沟通。美方应当拿出诚意，同中方相向而行，以实际行动推动中美关系重返正轨。

稍早，彭博社称，美国白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，美国总统拜登计划在中国全国人大会议结束、新领导班子上路后，与中国国家主席习近平通电话。

消息并说沙利文当天搭乘“空军一号”前往圣地牙哥途中告诉媒体：“我们已经说过，等中国全国人大会议结束，现已闭幕了，届时中方新任领导班子就位，会安排总统拜登和中国国家主席习近平交谈。”

该报道还说，美国有记者当天稍早在拜登出发时大声问他是否不久会和习近平通话，拜登回答“是的”。

就变得与习近平可能的通话时间，据沙利文上周时曾说“我不能给出具体日子和时间，但应是在全国人大结束后，我认为有理由期待拜登和习近平会通电话”。

据中国外交部14日主持新闻发布会的发言人汪文斌回答，中国方面没有给出拜登与习近平是否通话，什么时候通话的更多信息，并指出，不能为沟通而沟通。

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