法新社：对付中国 拜登启动壮观的潜艇项目

核潜艇计划

亚太 – 因应中国在印太扩张势力，美澳英三国宣布奥库斯协议AUKUS潜艇合作方案，美国总统拜登表示，这是美国和两个"最坚定、最有能力的盟友"致力印太自由开放共同承诺的一环，强调船上不会有任何核武器。澳大利亚总理说，这是澳大利亚史上最大国防投资。中国谴责奥库斯协议AUKUS是非法的核扩散行为。

广告 继续浏览后续

法新社14日表示，美英澳三国在加利福尼亚灿烂的阳光下对外宣布了“前所未有的”合作。法新社说，他们这么做的目的是要在太平洋集中对付中国。拜登在海军基地表示：“我们让自己处于极可能的最佳位置，共同面对先进和明日的挑战。”

在加利福尼亚灿烂的阳光下宣布了一项“前所未有的”合作。 3 月 13 日星期一，乔·拜登与澳大利亚和英国领导人一起启动了一项引人注目的核动力潜艇计划，旨在在太平洋对抗中国。

法新社记者回述着三国领导人在海军基地的场景。：在三位领导人的身后，旗帜飘扬，码头上停着一艘美国潜艇和一艘军舰，一排排穿着制服的水手排列整齐。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）自豪地表示，这是澳史上最大的国防支出。澳大利亚将从美国购买多达五艘弗吉尼亚级核动力潜艇。据澳大利亚政府称，这个耗资数十年的项目将在前十年耗资近 400 亿美元，将创造约 20,000 个就业岗位。

阿尔巴尼斯指出，澳大利亚是继英国之后第二个接触到美国海军核机密的国家。 他说：“和平、稳定和安全的世界中我们都联系在一起，确保一个繁荣的世界我们必须联手合作。”

英国首相苏纳克赞扬了该国为增加国防预算所做的努力，并认为与美国和澳大利亚一起，他的国家致力于“对几代人来说更重要的多边防务协议”。

美国总统拜登强调，潜艇是核动力而非携带核武器，他说：“这些潜艇上不会有任何类型的核武器。”

不过这笔交易给澳大利亚带来了一笔极度庞大的账单，估计到 2055 年成本将达到3680 亿澳元(约2450 亿美元)。

阿尔巴尼斯为此解释。他说“这不仅仅是一项国防和安全计划，而是一项经济计划。”

他预计奥库斯协议 AUKUS 将在未来四年内，为澳大利亚的工业能力投资 60 亿澳元，并在接下来的 30 年内创造约 2万 个直接就业机会，经济效益约占每年国内生产总值的 0.15%。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯(Richard Marles)则说，“这是对国家安全的投资”、“一项我们不能不进行的投资”。

中国谴责奥库斯协议AUKUS是非法的核扩散行为。中国常驻联合国代表团(Chinese Mission to UN)，在计划宣布后推文批评该计划“构成严重的核扩散风险，破坏国际防扩散体系，助长军备竞赛，损害和平与稳定。”

拜登星期一说，美英澳三方将严格履行核不扩散条约下的义务，称有关方案得到了国际原子能机构的认可。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅