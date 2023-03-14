美亚太助卿：持续与盟友合作确保台海和平

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亚太 – 美国务院亚太事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）14日表示，美国会持续与区域盟友紧密合作，让中共清楚知道台海和平稳定对区域乃至全球和平繁荣至关重要。他也重申，反对任何单方面改变现状行径。

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康达（Daniel Kritenbrink）14日上午受邀出席美国智库“东西中心”（East-West Center）活动，就拜登政府印太战略公布满一周年发表谈话。

拜登政府去年2月11日公布印太战略报告，是任内首份区域战略文件。报告指中国的胁迫与侵略遍及全球，但在印太地区最为严峻，强调美国会与区域内外伙伴维护台海和平稳定，包括支持台湾自我防卫。

康达14日谈话维持相同基调，他表示，中国日益具备挑战以规则为基础国际秩序的经济、科技、军事及外交实力，北京行径也透露有这么做的意图，美国将采取投资（invest）、结盟（align）及竞争（compete）策略，来因应中国问题。

面对台海情势升高，康达指出，美国会持续与区域盟友紧密合作，让北京清楚知道，台海和平稳定对区域乃至全球和平繁荣至关重要。

康达强调，美国仍致力遵循长年“一中政策”，这项政策是以“台湾关係法”、美中三公报及六项保证作为准则。他重申，美国反对任何一方单方面改变现状，不支持台湾独立，期盼两岸分歧能够和平解决。

康达也表示，美国会持续履行“台湾关係法”承诺，协助台湾维持足够自我防卫能力。

回顾过去1年半担任亚太助卿期间，康达说，亚洲、欧洲盟友越来越认知到问题的一体性，两个区域的安全议题密不可分。

他指出，美国繁荣与印太区域亦是紧紧相连，印太是地球上成长最快速区域，国内生产毛额（GDP）占全球60%，过去5年全球经济成长2/3来自于此，没有其他区域比印太更能够影响美国人民的生活与生计。

在这背景下，康达表示，美国有责任确保印太区域经济的健康与繁荣，例如透过建立“印太经济架构”（IPEF）、与台湾启动21世纪贸易倡议等。

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