英国安全国务大臣呼吁审查TikTok

政治

欧洲 – 英国安全事务大臣汤姆‧图根哈特（Tom Tugendhat）3月15日表示，英国国家网络安全中心正在审查是否应该禁止政府电话使用中国的视频应用TikTok。

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TikTok正在受到越来越多的关注。人们担心用户数据可能最终落入中共政府手中，损害西方安全利益。

美国、加拿大、比利时和欧盟委员会均已禁止政府设备使用该应用程序。该短视频社交媒体平台由中国公司字节跳动（ByteDance Ltd）所有。

当被问及是否乐见TikTok被禁止进入英国政府机构使用的手机时，图根哈特告诉“天空新闻”：“确切地了解这些应用程序带来的挑战，它们的要求以及它们如何进入我们的生活是非常重要的。”

“这就是为什么我已经要求国家网络安全中心调查此事。我还没有得到答复。”他补充说，他目前还无法给出答案。

在接受“泰晤士电台”（Times Radio）的单独采访时，图根哈特说，“我们需要确保我们的手机不是间谍软件，而是对我们有用的工具。”

TikTok称，这样的禁令将令其感到失望。其发言人称，已开始采取措施，进一步保护欧洲用户数据。

在安全大臣透露审查TikTok之际，英国首相里希‧苏纳克周一表示，中共对全球繁荣和安全构成重大风险，对国际秩序构成“划时代挑战”。

英国在当天发布了新一轮国家安全和对外政策审查报告，从中加倍强调了英国最近对印太地区的关注，警告说该地区的紧张局势正在“加剧，那里的冲突可能会产生比乌克兰冲突更大的全球后果”。

审查报告说，在中共的行动“对我们的人民、繁荣和安全构成威胁”的领域，英国将进一步加强国家安全保护措施。根据之前的报导，外交大臣詹姆斯‧克莱弗利（James Cleverly) 将在同一天的议会上公布这份综合审查报告。

这份审查报告出炉之际，苏纳克正在访问美国，与美国总统拜登和澳大利亚总理阿尔巴尼斯周一在圣地亚哥就AUKUS协议举行三方会谈，并在当天公布了这份核潜艇计划详情。

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