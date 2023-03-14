蒋彦永医生遗体明天下葬 官方提“三不准”

中国/蒋彦永

中国退休军医蒋彦永上周末在北京病故。据知情人士披露，有关当局向蒋医生家属提出不得向公众开放遗体告别，不得接受公众花篮，不得接受记者采访。

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据自由亚洲今天引述消息报道，蒋彦永医生病逝，官方要求家属“三不准”，灵堂内展示的挽联内容须经蒋彦永生前所在的301医院方面审核。

著名退休军医蒋彦永因感染肺炎等多种疾病，引发心肺功能衰竭，上周六在北京解放军总医院（又称：301医院）病故，享年91岁。

北京一位蒋彦永的友人本周一（14日）对自由亚洲披露，遗体告别仪式和火化在周三上午完成。蒋医生的家属接到有关当局通知，要求低调处理蒋医生的身后事，包括三个不准：“不准公开遗体告别仪式，只准亲属参加，不准接受公众哀悼送花篮，不准接受媒体采访。遗体告别室在301医院西院的第一告别室内，如果有人要送花圈輓联，14日前交给蒋医生的夫人华仲尉，再交给医院审查，悼词已经写好了。”

该报道称，蒋彦永因为公开自己救助八九学运期间中枪的学生经历，要求当局为八九学运正名，以及2003年披露中国非典疫情，经常被限制自由，直到他生命的最后一刻。

据知情人士告诉自由亚洲，二十年多来，蒋彦永有一段时间被限制自由：“他多次提出为八九学运正名，他认为这是共产党犯下大错，这二十年间，当局多次限制他的自由。2013年、2017年和2019年期间，当局一度恢复他的自由，包括可以让他参加李锐的遗体告别，和老人在一起聚会。到2019年，他还能接受媒体采访。”

北京“天安门母亲群体”成员张先玲对蒋彦永去世感到悲痛。她对自由亚洲说，她虽然没见过蒋医生，但经常听天安门母亲丁子霖提及他，认为蒋彦永是一位非常高尚的人：“他的事迹人人皆知，第一是SARS是他对外曝出来的，政府才采取措施，等于是救了全国的人。后来他两三次谈到六四问题。他作为一个共产党员能够这样主持正义，为民请命，这是非常高尚的人品。”

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