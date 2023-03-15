升级：两男收「羊村」绘本被捕 香港国安指涉煽动 评论指徒添市民不安

三本被裁定为煽动刊物的儿童绘本, 近期被警方两度用以拘控市民

警方国家安全处前日（13日）与海关采取联合行动，以「管有煽动刊物」罪拘捕两名男子，据不同香港传媒报道，事涉从英国邮寄到港丶被法庭裁定为煽动刊物但在上诉中的儿童「羊村」系列儿童绘本。法律界对此意见纷纭，有称为谨慎计应弃置，有认为案件正在上诉，当局执法应谨慎；有评论则认为，弃置可能触犯妨碍司法罪，显见法例的灰色地带和红线不清，令市民心中形成不安全感。

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相关绘本是前香港言语治疗师总工会出版，内容被指影射2019年反对修订《逃犯条例》事件及医护罢工，国安处高级警司李桂华2021年7月拘捕总工会五名理事时表示，绘本偏颇，向儿童灌输对抗及反政府主张，事涉煽动，呼吁家长烧毁，但单单管有绘本未见违法。不过，国安处前日却以《刑事罪行条例》中的「管有煽动刊物」罪扣查两名男子，显见执法行动升级。

资深大律师汤家骅向《明报》表示，有关刊物已被裁定属煽动，如市民明知其性质仍不弃置，将有法律风险；至於从网上下载绘本，亦可被视为「管有」，他建议市民向警方交出或弃置有关物品，以免瓜田李下。

英国伦敦大学国王学院法律学院访问研究员黎恩灏向自由亚洲电台解释，由於绘本已被裁定为煽动刊物，警方当日指单单管有不属违法的说法已不能作准，即使「羊村案」被告正就定罪等候上诉，警方仍算有足够依据采取拘捕行动。

然而，大律师吴宗銮认为，案件正在上诉，条例条文与基本法丶香港人权法案保障的权利是否矛盾，尚待更高级别法院裁决，呼吁警方现阶段应慎重执法。

网台D100两名出身新闻界的节目主持李锦洪和陈钰明则忧虑，警方行动反映条例的灰色地带和红线变动，特别是政府未有公布相关刊物是煽动刊物，可否据此指控市民违法？现时审讯中的立场新闻案涉及众多文章，日後罪成是否所有文章均属煽动刊物？在电脑中把文章网址列为书签是否违法？不清晰的地方实在太多。

二人又诘问，若按汤家骅的建议行事，丢弃书本会否被视为破坏罪证而触犯妨碍司法公正罪？交警方处理会否被视为自首而被警方拘捕？极可能面对深度和广度难以想像的警方调查。李锦洪总结称，警方行动带出众多疑惑，令人杯弓蛇影，虽不致扰民，却令大众心中造成不安全感。

首季内第二宗煽动案 均与绘本煽动案相关

事件由警方昨日凌晨1时许发稿令传媒得悉，新闻稿指国安处根据法庭手令搜查两名被捕人的住所和办公室，检获怀疑煽动刊物，以《刑事罪行条例》第10（2）条拘捕38岁和50岁男子，调查显示，两人涉嫌管有「多本」具引起他人憎恨或藐视北京的中央政府丶港府及司法丶煽惑他人使用暴力以及怂使他人不守法的煽动刊物，刊物相信与较早前已审结的煽动案有关。警方稿中未有指明「多本」是多少本，但《明报》指是数本从英国邮寄到港的羊村绘本，另多家传媒指刊物是羊村绘本。

这是警方国安处今年不足三个月内第二度就煽动罪名执法。今年1月，24岁前中文大学学生会成员王浩锵被控触犯《刑事罪行条例》第9条的「作出具煽动意图的作为」罪，控方指他在去年8月28日至今年1月5日期间，在个人脸书帐户转载《羊村2.0》绘本的下载网址和在社交平台连登发表煽动留言，案件正排期审理。

根据香港法例，煽动罪名一旦成立，首次定罪最高可被判处监禁一年及罚款2000港元；其後定罪可处监禁两年。

联合国人权事务委员会去年7月审议香港落实《政治权利和公民权利国际公约》情况後建议况府停用《刑事罪行条例》中的煽动罪，遭港府反驳，亦有继续作出检控。而「羊村案」亦一直备受欧美国家关注，批评案中五名工会理事被判煽动严重削弱香港言论自由丶思想自由和出版自由，但港府强烈反对。

「羊村案」五名被告去年9月被裁定煽动罪成，各人被判入狱19个月，扣除还柙时间，各人已於去年底刑满出狱。该会主席黎雯龄和司库陈源森在上诉期内的2021年9月16日已就定罪提出上诉，但未排期审讯。

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