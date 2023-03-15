永久执政 习近平似已不需要任何掩饰

不少观察人士指出，本届中国两会的重点不在于人事变化，人事其实早已确定。它的意义或许在于，从习近平2018突然发动修宪，取消国家主席任期，为二十大否定党规开启第三任总书记，在本届人大开启第三任国家主席任期，为其谋划十年的“柔性政变”划上了一道圆圈。

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中共的权力更替和人事变化都是幕后操作的，『北京之春』荣誉总编胡平曾做如是分析：“中共一直是开大会解决小问题，开小会解决大问题，解决问题不开会，开会不解决问题……所以在开二十大这个会之前，该解决的问题都解决了，解决不好不会开会。”

但开大会或有一个好处，外界有可能从公开的官媒报道中看出一点幕后的蛛丝马迹，而且随着习近平权力一统，似乎再也不忌讳议论和来自周边的明争暗斗，官媒的相关报道也相应越来越清晰。二十大闭幕新华社公布的中共领导班子产生经过，还多少有点笼统和掩饰，这次新华社14日发表的高层人事变动经过，大体勾勒出习近平如何谋盘布局，谁升谁走人的脉络。

德国之声有评论认为习氏过去的十年统治是一场“柔性政变”，那么这应从习近平发动反贪腐起就开始了，到2018年修宪，就进入了“制度化”政变，为在四年后的二十大不顾党规开辟第三任铺路。

十九大因为协助其反腐的王岐山有一个七上八下的年龄问题，但只是个例，二十大就面临一个是否废除“七上八下”的党规，但习近平找到一个解释，根据新华社在“新一届中央领导集体产生过程中那些意味深长的故事和细节”透露：“党和国家领导职务也不是‘铁椅子’‘铁帽子’，符合年龄的也不一定当然继续提名，主要根据人选政治表现、廉洁情况和事业需要，能留能转、能上能下。 ”如此，更年轻的被胡锦涛隔代指定的胡春华连政治局委员的位子都不保，亲信张又侠严重超龄不是问题。同时，宣称“一些党和国家领导同志以党和人民利益为重，……主动表示退下来，让相对年轻的同志上来，表现出了共产党人的宽阔胸怀和高风亮节。”李克强、汪洋出局，常委变成一色的习家军。

这次两会闭幕后，新华社发表了“新一届国家机构和全国政协领导人员产生纪实”，直言不讳地表示人事问题早已内定：“早在研究党的二十大人事安排时，党中央就对做好今年全国两会换届人事安排工作作了通篇考虑”。不仅推荐二十届中央政治局委员、书记处书记人选，“还一并推荐新一届国务院有关领导人选和全国人大、全国政协党内副职人选，最高人民法院院长、最高人民检察院检察长人选……”，自然，“习近平总书记亲自进行个别谈话调研，2022年4月至6月，习近平总书记和中央有关领导同志听取了300多人的意见和建议”。

而且文章透露，2022年9月，在研究二十届中央领导机构的组成方案时，“对国家主席、副主席，全国人大常委会副委员长，国务院总理、副总理、国务委员，中央军委主席、副主席、委员，全国政协主席等人选，一并进行了研究，统筹提出了安排建议”。

文章披露，这次有关新任领导人年龄以五五年以后出生为限，“七上八下”还在起作用？但从最后选择的结果看，似乎只限于新任和非亲信。比如在省级岗位担任五年以上者的考量对担任外交部长才几个月就拔擢为国务委员的秦刚等人就不适用了。新华社这次的文章重提“一些领导人展现高风亮节”，说的还是李克强和汪洋么？令人疑惑。

习近平亲自进行个别谈话甄选，领导人选二十大前就已钦定，两会的结果远在两会召开之前就已铁板钉钉。上海清零搞得一塌糊涂的亲信李强担任总理，习的大秘、超级亲信丁学祥担任常务副总理，被视为总理监护，时刻与总书记通信。另一位何立峰也是超级亲信，他们在近年一直是习近平出访的陪同。赵乐际担任委员长，王沪宁担任政协主席。

有人指出，官媒报道的唯一疏漏是，既然谈年龄界限，自然让人联想到69岁的习近平，谈领导人的“高风亮节”，让人自然质疑连任两届届满的习近平为什么也不来一点高风亮节？主动让位？『世界日报』援引评论指，新华社文章提到很多筛选条件，但换届结果却是“习家班”全面上位，看来能够表现出“高风亮节”的，只有“习家班”以外的人。

新华社报道公开点名，习近平的党中央早把名单筛选好了，开两会只不过走走形式。但习近平本人似乎并不这样看，全国人大会议闭幕时，他发表讲话说：“这次大会选举我继续担任中华人民共和国主席，我对各位代表和全国各族人民的信任，表示衷心感谢。人民的信任，是我前进的最大动力……”

习近平亲自制定的筛选领导干部的标准，就是新华社报道所说的“必须坚定拥护‘两个确立’，坚决做到‘两个维护’”，用一句大白话，就是比谁更忠于习近平，这是做高官的绝对条件。深刻领悟两个确立的，应懂得“高风亮节”是习近平要求别人的，不包括习总本人。习高于全党，习不受年龄、任期的限制。用习近平的话说，“我将无我”。

新华社几乎动用了文革时林彪颂扬毛泽东的一些极端的言辞，把臣服习近平统治地位的“两个确立”颂之为“新时代最大的政治成果”，是“应对各种不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证”。新华社的报道更接近群臣向皇帝宣誓的誓词：“忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心”。还说“习近平总书记继续掌舵领航，是党之大幸、国之大幸、军队之大幸、人民之大幸”。

有观察人士分析，从新华社的报道看出，习已毫不掩饰地唯我独尊，从现在起，年龄的界限，任期的界限，都是为别人制定的，而且用人的界限不界限全在于是否符合“两个确立”“两个维护”的政治标准，即以对习氏的忠诚度作为最高衡量标准。习高高在上，审视全党，五年后，今天的亲信中的一部分将给新的亲信让位，习将永久执政。

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