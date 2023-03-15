法国两院联合委员就退休改革法案文本达成共识

法国/退休改革/议会

法国两院联合委员3月15日周三就退休改革法案文本达成共识，在退休改革法案将于周四于两院再次投票并得以通过前夕，总统马克龙周三晚间召集总理及多位部长参加的会议，就具有争议的法案进行讨论。

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法新社消息，法国国民议会及参议院14名不同党派成员组成的联合委员会，周三就退休法案文本达成一致。法国总理博尔内在推特上发文表示，“(两院就退休改革法案文本）达成妥协，回应了法国民众的要求，共同为国家制定解决方案”。

与此同时，法国八大工会周三启动第八轮全国罢工和集会活动，继续反对政府的退休改革法案。其中垃圾收集工人的罢工踏入第十天，导致首都巴黎等城市街上大量垃及堆积如山。不过，周三罢工规模及参与人数都少于3月7日的抗议活动。在巴黎，警方派出大批警力维持秩序，一批穿黑色衫的示威者在游行期间袭击商店，警方说，至今拘留至少9人。工会希望在全国举行超过200场集会游行，以能够向议员施压，不要支持法案。

联合联合委员会 (CMP) 的七名代表和七名参议员周三已就退休改革法案文本达成一致，由于支持总统马克龙的执政大党以及对退休制度改革持较开放态度的中右翼政党议员占多数，委员会最后就法案文本达成一致并不出乎意料。该协议规定将法定退休年龄从62 岁推迟到64岁，这一关键的改革条款遭到工会以及左翼和极右翼反对派的反对。

退休改革法案将在3月16日周四上午在参议院进行投票，由于右翼和支持改革的中间派占多数，法案预料将顺利通过；法案随后于下午送交国民议会投票，由于执政党在国民议会没有过半数控制权，法案能否通过仍然存疑，但政府可动用宪法第49条第3款，绕过国会强行通过法案。

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