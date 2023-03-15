流亡美国的亿万富翁郭文贵在纽约被捕

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流亡美国的商人郭文贵周三在纽约被捕。美国司法系统指控他诈骗了他的数千名互联网用户超过10亿美元。纽约南区检察官办公室表示，美国政府没收了郭文贵超过 6.3 亿美元的涉嫌欺诈收益。

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美国纽约南区检察官办公室周三宣布，现年52岁的郭文贵“今天上午在纽约市被捕”。纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和美国联邦调查局纽约外地办事处负责人助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）公开一份 12项罪名的起诉书，指控郭文贵和共犯余建明（Je Kin Ming），涉及各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱指控。郭文贵已在15 日上午在纽约市被捕，并于当天下午出庭。余建明目前在逃。

法新社报道说，这个以中共政权的激烈批评者和民主的坚定捍卫者自居的人，同时与狂热的美国右翼人士班农保持密切联系，郭现在可能面临着几个20年的监禁。据指出，班农是郭文贵旗下公司GTV Media Group的董事。

2017年，郭文贵在他位于纽约曼哈顿的豪华公寓里接受法新社记者采访时保证："我想努力(在中国)实现法治国家，实现民主、自由，这是我的最终目标，如果可能的话，在三年内改换政权"。郭文贵坚决否认中国当局针对他的欺诈指控。

郭文贵曾是中国坐拥数十亿的地产大亨。美国司法机构新闻稿称，郭文贵是一名流亡商人，自2015年以来一直居住在美国并在网上拥有大量追随者。大约在2018年左右，郭成立了两个据称是非营利组织，法治基金会和法治协会，并以此来聚集“与他声称的中国政策目标一致”的支持者。郭文贵利用他身为中国政府批评者的声望，在网上获得了大量支持者。他的追随者也倾向于相信，如果他们投资于郭文贵的公司，将获得丰厚的利润。

纽约检方称“郭文贵策划了一个庞大而复杂的计划，从他的数千名在线追随者中骗取超过 10 亿美元。郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座 50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫，以及资助一艘价值 3700 万美元的豪华游艇。”

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