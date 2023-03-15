美俄防长通话 奥斯汀：美国飞机将继续在国际法允许范围飞行

美国/俄罗斯/无人机/黑海

美国防长奥斯汀3月15日周三与俄罗斯防长绍伊古通话，这是美军无人机14日被俄罗斯苏-27型战机撞毁推进器，坠落黑海事件以来，两国军方最高层的首次接触。奥斯汀明确表示，美国(飞机）将会继续在"国际法允许的任何领空"飞行。

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法新社报道，奥斯汀周三在记者会上表示，"我刚刚与俄罗斯防长绍伊古通了电话。正如我多次说过的，大国应成为透明和彼此保持沟通的典范"。

奥斯汀表示，美国(的飞机）将继续在国际法允许的范围内飞行，俄罗斯有责任保障其军用飞机以专业和安全的方式飞行。"

奥斯汀说，美国极为重视“任何潜在升级的可能性”，“这就是为什么我认为保持沟通渠道畅通很重要。"奥斯汀表示，我认为我们拿起电话进行沟通非常重要，这将有助于我们防止对未来的误判。

美军参谋长米利将军表示，美国将研究无人机数据以确定事实真相，米利并称，希望与俄罗斯军方参谋长进行交谈。米利说，"(俄方）是不是故意而为的？我还不知道；但我们知道"拦截"是故意的；攻击行为也是故意的，而这种举动极其不专业，而且很危险”。

此前，白宫发言人柯比表示，被俄罗斯战机拦截后坠入黑海的美国军用无人机可能已无法找回，但俄罗斯称，仍将设法找回无人机残骸。

路透社报导，这是俄乌战争以来首次发生此类事件。美国国防部说，俄军苏愷27战斗机撞击这架无人机的螺旋桨，使无人机故障。俄罗斯国防部则将无人机坠毁原因归咎于"动作角度过大"，并称，俄机并未接触无人机。

柯比在接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说："这架无人机尚未寻回，我也不敢说，我们能找到它。它坠落到黑海非常、非常深的海域，所以我们还在评估，能否采取回收行动，也许没有办法。"

克里姆林宫国家安全会议祕书长帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）则在电视上说："我不知道我们是否能将无人机残骸找回，但必须找找看，我们一定会这么做，当然我希望能成功。"

柯比告诉美国广播公司（ABC），即使俄罗斯寻获无人机残骸，美国当局也已采取防范措施，可确保俄方从中吸收有用情报的能力受限。

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