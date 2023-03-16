布林肯到访尼日尔 恢复在西非的影响力

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在埃塞俄比亚之后，美国国务卿布林肯周四到访尼日尔，被誉为民主成功国家的尼日尔日益受到俄罗斯的影响，布林肯与该国讨论如何推进国防，外交等领域的伙伴关系，应对俄罗斯和中国在该地区的影响力。

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美国国务卿布林肯于周四下午到达尼日尔首都尼亚美，在那里受到尼日尔外长哈苏米·马苏杜的欢迎，成为首次到访尼日尔的美国国务卿。

西非国家尼日尔与马里和布基纳法索接壤，马里和布基纳法索发动政变后，让该地区已经受到基地恐怖组织不断扩大势力范围的影响，以及近期俄罗斯瓦格纳集团雇佣军在该地区影响力不断增强。

尼日尔这个前法国殖民地，现在是一个西非民主国家，正成为美国及其欧洲盟友在萨赫勒地区越来越重要的合作伙伴，也是打击该地区圣战分子的重要军事基地。尼日尔属于世界极端贫困和不发达国家之一。

另外在法国军队在2月份正式从布基纳法索撤军后，俄罗斯的瓦格纳军事集团在该地区加大军事行动，马里也切断与法国和其他欧洲盟国的合作，加强与俄罗斯的互动。

美国国务卿布林肯周三到访埃塞俄比亚，表示他对这两个非洲国家的访问是美国总统总统与非洲人民共建非洲承诺的一部分，显示美国致力于恢复与非洲国家真正的友好伙伴关系，也是拜登政府要对抗在该地区日益增长的中国和俄罗斯的影响力。

美国国务卿布林肯周三宣布向埃塞俄比亚提供3.31 亿美元的人道主义援助。

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