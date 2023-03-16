中国政治

中国新总理李强首场记者会称自己是“老网民”，对民企和外资喊话也引起不少议论，有人注意到他说话不带“金句”，“不背稿子”，口语化，尽管并没有回答具有挑战性的问题，倒还“接地气”。

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中共总书记习近平掌权以来，公开场合很少说话，少数传出来的成为笑谈，比如要大家“撸起袖子干”，比如指责外国人“吃饱了没事干”等。后来的公开讲话必备稿，喜欢引经据典，结果读得比较吃力。作为领导人有时还是不得已要说话的，比如去年G20印尼峰会间隙，习找加拿大总理特鲁多“论理”，批评后者把两人的谈话传给了媒体，习看来没有备稿，“土腔”又流露出来了。

李强的前任李克强随便谈话没问题，但到后来快下台时，说话也有点磕磕巴巴，断句断得很不自然。最后告别时说出了“人在做，天在看……”悲愤还是苦涩？不过，他说中国还有六亿多人每月收入不到一千元，许多人还记得。

对李强的记者会首秀，有观察人士不以为然，“不就是延安土八路那一套话风”。批评者指现在中常委学历出身一个不如一个，这一点非常接近文革前的班子，但文革前那一班人至少是名副其实的“土八路”，“打江山”的。

赞赏的则以为李强讲话朴实。中共一代老干部都是这样讲话，现在的基层领导干部，占山为王，也是这种不太忌讳的讲话风格，但一到了中央泡久了，说话风格就慢慢变了。

李强终于有了在国际场合讲话的机会，显得“接地气”，一方面可能与其刚脱离基层不久有关，另一方面与其官场快速升迁，得到习近平超级拔擢有关，习从今而后俨然大家长，只抓大事，比如抓他最操心的“国家安全”，专心当舵手，经济民生的事就交给李强办了。华尔街日报也报道说，李强是一位在习近平面前说得上话的中国新总理。

中国的经济在习近平三年严酷清零之下，在中共几十年严酷的人口生育限制政策之下，已经到了窒息的地步，现在被迫取消清零，被迫重新“抓经济”，被迫放开人口生育，无论如何，在全球经济反弹大背景下，中国经济的反弹是指日可待的，因此，李强开局之年，承诺来个百分之五的GDP，虽然为几十年最低，也应该是可以企及的，但懂得经济的都知道，中国经济内部的运行问题严重，青年失业率之高，金融系统之不良，房地产饱含的巨大泡沫，都面临着总爆破的威胁，李强在完成初任总理的蜜月期之后，能否让中国走出危机四伏的经济低谷，是要打一个严重的问号的。

而且，最让外界生疑的是仅仅在几个月前，李强还是上海大清零的总指挥，上海那场空前的大清零，硬是把一座中外驰名的国际大都市的经济增长变成破天荒的负增长。习近平想让自己在浙江担任省委书记时的大秘李强担任总理，二十大前，中国官场人人皆知，只是在发生上海大清零这样遭人怨声载道造成严重人道灾难的大清零之后，不要说老百姓痛骂李强，就连唯上的官场也对李强的升迁打上了问号。当时就有知名观察人士列出两种前景，要么李强二十大不入常，但是这样的话就等于说清零有罪，等于间接谴责了清零政策的制定者习近平；要么让李强上，习近平借此为自己三年清零做出重大肯定，显示“一切我说了算”，在肯定李强的同时肯定自己的威权。现在看来，习近平选择了后者。二月份中共政治局肯定防疫取得重大胜利，而且说成是人类文明史的重大成果，也是这种逻辑的延伸。就是说，清零不会错，错了等于说习近平错了，清零是对的，等于说习近平是英明的，这是李强当上总理的权力逻辑。

有些对李强渐渐有好评的尤其对李强新闻记者会有好感的人认为，上海大清零也不能单单怪李强，那是习近平下令做的，李强岂敢违背？而且，李强本来是要在上海做“精准清零”的，有人甚至指出，李强担任江浙等省领导或者初到上海时，还是颇有一点实干精神，这和他在新闻会上的讲话劲头是一致的。

独立政治学者陈道银不这样认为，他对费加罗报说，"作为全国最大城市的地方领导人，李克强有一些自主权，若不与中央政府对抗，至少可以设法减轻这些措施。但他服从了命令。这就是新政府团队的象征”。

还有人则以蔡奇的故事作比，现在的中共常委，书记处书记蔡奇在地方上时也是比较“实干”的，还在“知乎”上与人对话，访问台湾后还写过博客连载，虽然做着官，似乎给人一种想与民间通声气的感觉，但一调到北京就要“清除低端人口”了，变得凶神恶煞，现在你从蔡奇的脸上，能看得出昔日蔡奇一星半点的样子么？

李强的升迁之路不也如此吗？纽约时报14日的相关报道也认为：“李强在上海防疫上的转向显示出他对习近平的忠诚，这一点似乎让他在过去20年里一直与这位最高领导人保持着密切联系，并最终使他在周六被提拔到总理位置。”

李强能有多大程度的自主权是一个问题。李克强虽然是一位弱势总理，习后来大权独揽，但对李克强还有形式上的尊重，因为李克强的官位与他一样均来自前朝，而李强的升迁至此，在独立学者邓聿文看来：“李强今天的地位完全仰赖习，其总理合法性来自习，未来的政治行情也取决习，可以说，他完全是弱势和被动的一方，没有资格和能力对习说‘不’，两会前媒体透露的在结束清零的问题上他敢对习抗命的信息，肯定是不准确的。”

3月15日，李强任总理后主持召开新一届国务院第一次常务会议，他说，“新一届政府要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记重要讲话和全国两会精神，认真抓好贯彻落实”。他强调，“国务院首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’。”

“国务院首先是政治机关“，李强知道自己的官是怎么得来的。

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