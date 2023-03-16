波兰将向乌克兰交付战机 白宫：不会改变美国的决策

波兰/乌克兰/美国/战机

波兰总统杜达周四宣布，波兰将向乌克兰交付第一批四架米格-29战机，波兰将成为第一个向乌克兰提供战机的北约成员国。不过，美国白宫表示，波兰的决定不会改变美国的决策，美国仍拒绝向乌克兰提供战机。美国国防部五角大楼周四公布了无人机事件画面。

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法新社消息，波兰总统杜达 (Andrzej Duda) 周四在记者会上表示，"波兰将在未来几天先向乌克兰交付4架全副运行的飞机"。

乌克兰多次要求西方盟友向其提供先进战机，特别希望能得到美国的F-16战机。

不过，白宫发言人柯比随后表示，波兰的决定“不会改变(美国的）任何决策”，美国不会采取同样的做法。

柯比周四向媒体表示，(波兰的决定）“不会改变我们对局势的分析。(这一选项）不在桌面上”。柯比并重申，美国总统拜登曾公开反对向乌克兰交付战斗机。

运送战机援乌将成为俄乌冲突一项关键发展，并将提升乌克兰防御俄罗斯导弹和无人机攻击的能力。在运送更多装备援乌方面，波兰持续打头阵，并说服西方跟进。

乌克兰空军发言人伊格纳特（Yuriy Ignat）周四表示，"米格战斗机解决不了问题，我们需要F-16战机，但米格战机将有助强化我方战力"。

目前，西方国家正在就派遣战斗机展开辩论。丹麦首相弗雷泽里克森周四在丹麦TV2表示，西方国家正在讨论是否向乌克兰派遣战斗机事宜。

弗雷泽里克森表示，“这是我们在盟国集团中讨论的事情，这是乌克兰的一个很大愿望。”

另外，美国五角大楼周四公布了一架俄罗斯飞机在黑海上空对美国空军无人侦察机进行不安全拦截的画面。

五角大楼表示，这段 42 秒的视频显示一架俄罗斯苏-27接近MQ-9无人机的后部，并在它经过时开始倾倒燃料。

美国军方表示，在俄罗斯战斗机向飞行器倾倒燃料并击中其螺旋桨后，美国军方于周二将MQ-9死神无人机留在了海中。

俄罗斯否认它故意将无人机击落。

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