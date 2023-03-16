美联储向银行系统提供近120亿美元贷款 耶伦：美银行系统依旧健全

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美联储周四宣布，自周日以来，已向美国银行系统提供近120亿美元的贷款，美国财政部等部门12日表示，硅谷银行的所有客户都将受到保护，将可以提走所需的资金。美国财长耶伦也将向国会保证，美国银行体系依旧健全。

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法新社消息，美联储(Fed)与财政部和银行业监管机构FDIC周四发表一份联合声明称，美国金融机构已经出台了一系列措施，旨在加州硅谷银行 (SVB) 破产后保护个人及企业储户利益。

另据报道，美国财政部长耶伦周四将告诉联邦参议院财政委员会，尽管美国硅谷银行与Signature银行倒闭引发股市投资人焦虑，美国银行体系"依旧健全"。

法新社报导，硅谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）原是美国第16大银行，也是1980年代以来美国各地新创企业的主要放款银行。但上周突然爆发大规模挤兑，导致财务崩溃，10日遭到美国监管机关接管。

硅谷银行与Signature银行接连倒下，是2008年金融危机以来美国银行业最大灾难。美国当局也迅速介入保护存户，包括财政部、美联储（Fed）与联邦存款保险公司（FDIC）12日祭出措施，确保硅谷银行的客户能够提取存款。

由于外界担忧危险扩散，美联储也提供银行业新一项放款工具，让银行可以取得额外融资，协助其满足提领存款等客户需求，以防硅谷银行迅速倒闭的事件重演。

耶伦预定周四出席参院财政委员会（Senate Finance Committee）听证会。根据事先发布的讲稿，耶伦称，美国政府采取的行动"果断且强有力"，展现当局确保民众存款安全完好的承诺。

这场听证会也将讨论美国总统拜登最新预算提案。耶伦在听证会开始前还表示："我可以再度向委员会成员保证，我们的银行体系依旧健全。当美国人民需要他们的存款时，存款会在那里，这点他们可以有信心"。

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