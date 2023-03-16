蔡英文过境美国 白宫：对台关系维持不变

美国/台湾/蔡英文/美台关系

英国媒体报导台湾总统蔡英文将在3月底出访，并将过境美国。对此，白宫发言人表示，台湾高层官员过境美国是符合美国一贯做法，美国对台关系的"非官方性质"与美国政策维持不变。另外，美国印太司令称，美国不寻求围堵中国，他重申对台政策没有改变。

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英国"金融时报"报导，台湾总统蔡英文计划4月访问中美洲，并将于3月30日在纽约演说并获颁哈德逊研究所（Hudson Institute）的全球领导力奖（Global Leadership Award）。回程过境美国加州时，也将与联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会晤，并应邀在里根图书馆（Reagan Library）发表演说。

中央社消息，白宫发言人卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周四在例行简报被问及白宫官员是否会与蔡英文会晤时表示，台湾高层官员过境美国，符合美国一贯做法，美国对台关系的非官方性质与美国政策维持不变。

她指出，历任台湾总统都曾过境美国。蔡英文自2016年上任以来，6次过境美国都十分顺利。这类过境行程是出于对访客安全、舒适、便利与尊严考量，符合美国一中政策。过境并非访问，是私人且非官方性质，这点也没有改变。

至于是否与麦卡锡会晤，卡琳·让-皮埃尔指出，在过去的过境期间，台湾高层官员通常会见美国国会议员。国会是独立且平等的政府机构。

另据中央社报道，美国印太司令部司令阿奎利诺周四在新加坡演讲表示，美国不寻求在印太地区发生冲突、不寻求围堵中国，美国对台政策也没有改变，不支持台湾独立，但支持太平洋和平、繁荣及稳定。

阿奎利诺（John C. Aquilino）周四晚在英国智库"国际战略研究所"（IISS）在新加坡举办的特别讲座，以"管控战略竞争及寻求印太地区长远未来"为题发表演讲。

他在演讲中阐明美国政策立场，包括美国不寻求在印太地区发生冲突，而是要拥护以规则为基础的国际秩序、航行自由，和平解决分歧等。他也强调，美国不寻求围堵中国，而是会进行激烈竞争。

在对台立场上，他表示，"美国对台政策没有改变"，美国不支持台湾独立，但支持太平洋地区和平、繁荣及稳定，免于胁迫及霸凌。

台海情势紧张之际，与会人士问及北京可能攻台的时间表，阿奎利诺回应表示，对他来说，时间点并不重要，这是因为他就任时，被交付的任务就是要全力藉由整合吓阻来避免冲突发生，如果阻吓失效，就必须准备对抗且要获胜。

他说，"所以我们正全力采取行动"，与盟友及伙伴合作，每天在区域内执行任务。

另一方面，阿奎利诺也在演讲中指出，当前全球局势已从经济驱动地缘政治的全球化时代，转为强权国家之间的竞争，安全环境影响经济、贸易与投资。

他强调，美国是太平洋国家，过去一直、未来也会持续在国际法允许的范围内飞行、航行及执行任务。美国会积极捍卫航行自由，因为以规则为基础的秩序及法治是和平、稳定及繁荣的基础。

他说，以规则为基础的秩序有助和平解决分歧，确保各国以公开、透明的方式平等发声，以有助避免冲突。

阿奎利诺表示，美国在符合国际法规范下，在区域内执行任务，捍卫所有国家的航行权利与自由。美国采取这些行动是因为以规则为基础的国际秩序面临威胁。

他虽未点名中国、俄罗斯，但批评"修正主义强权"（revisionist powers）寻求破坏并试图以有利自身的方式取代现行体系，还做出非法的主权主张、违反正式承诺、忽略国际合法判决结果等。

阿奎利诺在演讲中多次表明，美国不寻求围堵中国，但会继续与对方竞争。

他相信，冲突并非立即到来、也非不可避免，但身为美国印太司令，"这不重要"。印太司令部每天都采取行动，避免任何可能冲突发生。

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