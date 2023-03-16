中国花生因减产价格登顶

RFI原材/经济作物

亚洲 – 中国作为全球第一大花生进口国，正加大在市场上的采购量以弥补其减产。花生价格由此上扬，某些品种甚至出现飙涨。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于三天前本周一发布上网的关注话题。市场认为，中国2023年的花生供应缺口很大，是全球第二大进口地欧盟的四倍。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月13日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的报道。据多方消息渠道，中国正面对一种现实，花生至少减产20%。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les prix de l'arachide atteignent des sommets en Chine]。换做中文可被译作：[花生的价格在中国登顶]。下面是简介以供分享。

--中国花生减产是由于种植面积减少-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道首先说，中国花生当前减产的原因是由于2022年的种植面积减少了近20%。农业生产者们因政策刺激，改种大豆和玉米。

--中国花生价格在一个月里上涨10%-

据金融时报（Financial Times），由于中国国内缺货，郑州商品交易所的花生价格上扬了10%，达每吨1，582美元。在2023年元月至2月的一个月内，每吨价格上扬100美元。红皮花生的价格甚至创下历史新高，达每吨2，750美元。

--中国不得不增加国外花生的进口量-

中国国内花生减产致使在国外的采购量增加。阿根廷、巴西、美国，还有印度，甚至还有非洲的塞内加尔和苏丹，中国的中间商都在积极寻找货源。中国今年应该进口的花生量是全球第二大进口地欧盟的四倍。

RFI Image Archive / L'arachide : en Afrique de l'Ouest, la demande locale est importante. Ici, nature, rôtie ou en tartinade, l'arachide est omniprésente dans l'alimentation des Ivoiriens. (illustration) © Prisca Gilbert / RFI Image Archive

--气候灾害波及全球花生主要生产国-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，N'kalo的信息显示，在西非，当地对花生的需求量也很大。价格有利于种植者。在大多数国家，当前的价格首先是由于通货膨胀和播种面积减少。预计，价格还将继续上涨。尤其是临近穆斯林斋月之际，通常消费量更大。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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