中国改革：金融丶科技改由党高层领导  评论称是强党弱政 忧现「盲人骑瞎马」险象

中国，改革

中国党国机构改革被指是强党弱政, 由党的最高层牢牢掌握

中国即将改革管治体制，会在中国共产党中央之下设立有关金融丶科技丶社会及港澳工作的委员会和办公室；国务院相关部委会因此有所增删，而人员则会精减5%。方案订明，中央层面的改革期望在本年内完成，地方改革则争取在明年完成。一般评论指是强党弱政，时事评论员刘锐绍则认为，总书记习近平是要把个人认为有危机的范畴牢牢掌握在党的「最高层」，政治上会与民意距离日大，易出现「盲人骑瞎马」的险象。

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中共中央和国务院昨(16日)公布上月底由中共二十届二中全会通过的《党和国家机构改革方案》，涵盖深化党中央丶全国人大丶国务院及全国政协的机构改革，以及优化机构编制资源配置等五部分。在党中央层面，将组建中央金融委员会丶中央金融工作委员会丶中央科技委员会丶中央社会工作部及中央港澳工作办公室。但公布未有提及早前流传成立丶整合公安以至社会组织管理等功能的「中央内务委员会」。

与内务略有关系的改革，是新组建的中央社会工作部，该部将统一领导人民信访丶建议徵集工作；统一领导全国性行业协会商会党的工作；以及指导所有非公有制企业和新社会群体等组织的党建工作。为此，国家信访局将由中央社会工作部领导。信访局主要负责接待各地不满市民的上访工作，类似外国的申诉部，但过往经常出现地方政府或部门阻截访民丶以免影响政绩的事件。

金融方面，中央层面将组建金融委员会，「负责金融稳定和发展的顶层设计丶统筹协调丶整体推进丶督促落实，研究审议金融领域重大政策丶重大问题等」，并设立中央金融委员会办公室作为办事机构，不再保留国务院金融稳定发展委员会。另外会在国务院内组建国家金融监督管理总局，撤销中国银行保险监督管理委员会；中国人民银行分行会加强直线管理，减少分行层级。

人员精减会否重覆「因减得加」老路惹关注

科技方面，除了在中央层面组建科技委员会之外，国务院内亦会「重新组建」科学技术部，但会裁撤国家外国专家局。

在精减人员方面，《方案》订明，中央和国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例精减，但县丶乡两级则不受影响。根据过往经验，国务院的人员精简表面上收效，但裁减人员实际会以不同形式与部门挂靠，使人员「因减得加」。

这个被习近平形容为「涉及面比较广，触及利益比较深」的《方案》表明，此次机构改革，是为了推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学，以及在运行管理上更加高效。至於落实工作，将会在中央政治局常委会领导下，由中央全面深化改革委员会统筹，地方机构改革由省级党委领导。

不过，熟悉中国事务的时事评论员程翔向本台指出，整体而言，是次改革是「强党弱政」，加强党对相关范畴的管控；另一时事评论员刘锐绍亦同意这是民间观点，而中共的看法，是把有危机的范畴由党的「最高层」牢牢掌握，便於应对。但他补充，这里的所谓危机，不一定是真的危机，而是领导层「认为的危机」，就像北京认为香港问题是外部势力和港人「不听话」的问题一样。

至於中央集权後能否达到提效的目标，刘锐绍认为，尚须观察，但在政策制订过程中必然会出现两大问题，一是难以与主流民意好好结合，二是出现「盲人骑瞎马，夜半临深池」的险象。他总结，集权虽能加强政策落实，但政治上必与民意距离加大，经济上则因事而异，例如北京一定不会希望「搞死」香港，因为香港仍对北京有经济价值，但政治上绝对不会放松，亦不会受外国影响。

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