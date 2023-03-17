习近平与泽连斯基对谈？ 美国乐观其成

俄罗斯侵乌战争

图为2022年9月16日，俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会首脑扩大会议前与中国国家主席习近平交谈。媒体报道，习近平可能近日与乌克兰总统泽连斯基对谈，中方尚未证实。

媒体盛传中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基将在近日对谈，白宫国家安全委员会发言人约翰·科比周四就此评论说，“这将是一件好事”。

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白宫国家安全发言人补充说，美国长期以来一直“鼓励”这样的接触。他声明说，“我们认为中国人听取乌克兰人的想法非常重要，而不只是听普京怎么说”。

乌克兰总统泽连斯基二月底表示：他计划与中国领导人会晤。

华尔街日报本周开始时报道称，中国国家主席习近平计划很快与他的乌克兰同事对话。若成真，这将是俄罗斯侵乌一年以来，习近平首次与泽连斯基对话。

根据这家报纸，两人的对话有可能在中国国家主席下周访问莫斯科之后举行。

直到目前，北京既没有谴责也没有明确支持俄罗斯发动侵乌战争，但同时向莫斯科提供外交支持。

星期四，中国外交部长秦刚与乌克兰外交部长库列巴进行了电话交谈，中方敦促基辅和莫斯科 "尽快 "恢复和平谈判，乌克兰则强调会谈中双方讨论了“尊重领土完整原则的问题”。

根据中国外交部事后发布的公告，秦刚称"中方对危机延宕升级并可能失控感到忧虑，希望各方保持冷静理性克制，尽快恢复和谈，推动重返政治解决轨道。”

乌克兰外长库列巴会谈后在推特发帖强调： "我们讨论了领土完整原则的重要性。我强调了总统泽连斯基的和平方案对结束侵略和恢复乌克兰的公正和平的重要性。“

2月24日是俄罗斯侵乌一周年，北京当局公布了12点俄乌谈判建议。不过，在西方国家眼中，尽管北京在寻求调停冲突，但中国与俄罗斯的亲密关系使其丧失了调停者的资格。

美国日前还指责中国打算向俄罗斯提供武器，但中方予以坚决否认。

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