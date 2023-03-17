习近平将访问莫斯科 白宫：不支持中国有关在乌克兰停火的呼吁

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针对中国国家主席习近平即将访问莫斯科会晤俄罗斯总统普京，美国白宫表示不支持中国有关在乌克兰停火的呼吁，认为此举不仅有利于俄罗斯巩固阵地，更会使俄罗斯获得准备重新发动进攻的良机。美国国家安全委员会发言人约翰柯比说：“美国不支持此时停火的呼吁。”

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法新社消息，在中国国家主席习近平下周出访莫斯科会晤普京前夕，美国国家安全委员会发言人约翰柯比3月17日周五表示， “我们不支持中国在与莫斯科的会谈上提出的停火呼吁，这只会让俄罗斯受益”。柯比明确表示，美国“不支持中国在此时提出的停火呼吁。”

法新社称，对于领导西方盟国向乌克兰提供武器对抗俄罗斯入侵的美国来说，这种"停火"将舒缓俄罗斯军队的压力，并使俄罗斯有机会巩固其对大片乌克兰领土的控制。

柯比表示，这种"停火"实际上是对俄罗斯征服的支持和认可，俄罗斯得以利用停火的良机进一步巩固其在乌克兰的阵地、重整部队、重新装备，以便伺机重新发动攻击，柯比说，"这不是我们认为迈向公平与持久和平的一步"。

柯比并重申，美国总统拜登计划与习近平通电话，但具体议程尚未开始敲定。他说，“据我所知，(美国）还没有与中国进行这方面接触，建立这样的通话。

美国正在密切关注中国是否会将其对俄罗斯的外交支持扩大到提供武器弹药的军事支持。

约翰柯比周五就此表示，北京并没有“排除这个想法”。他说， “但我们还没有看到任何迹象可以证实中国做出了这样的决定，也没有看到中国(向俄罗斯）提供了武器。

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